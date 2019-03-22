АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 20.03.2019г. объектов недвижимости, составляющих лот №1, расположенных по адресу: Саратовская область, р-н Новоузенский, г. Новоузенск, ул. Советская, д. 8, опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 20.12.2018г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«2. Договор купли-продажи Объектов заключается между Победителем аукциона (Покупателем) и собственником в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после проведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) производится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по минимальной цене продажи Объектов в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Продавец передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в счет оплаты цены продажи Объектов».