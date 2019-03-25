Саратовский бар в очередной раз проверяют на «реабилитацию нацизма»

Речь идет о ретро-баре «ЧапаевЪ». Заведение оформлено символикой, отсылающей посетителей к периоду гражданской войны, а логотипом бара выбран профиль легендарного красного комдива.

Проверку по данной статье УК в отношении заведения проводится не в первый раз. Год назад «ЧапаевЪ» провел вечеринки в честь 23 февраля и 8 Марта. В программе был, в том числе, стриптиз (женский и мужской соответственно). Записи таких мероприятий представители ретро-бара выкладывают на официальных страничках в соцсетях. Также видеороликами и фотографиями делятся посетители. Использование имени комдива и проведение подобных вечеринок на фоне символики, среди которой, в том числе, есть копия Знамени Победы (флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии), возмутило внучатую племянницу Василия Ивановича Марину Чапаеву.

Девушка написала заявление в правоохранительные органы и попросила проверить заведение по ряду статей, включая ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» (часть 3, осквернение символов воинской славы России, совершённое публично), ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Кроме того Марина Чапаева посчитала, что организаторы бара могли нарушить закон об использовании символов Победы.

- Я настаиваю на проявлении уважения к истории, к тому народу, который победил фашизм, к Рабоче-крестьянской Красной армии, которая штурмовала и взяла Берлин, остановив распространение коричневой чумы. Из-за такого отношения к прошлому страны у молодых людей складывается чувство безнаказанности к любому преступлению, тем более моральному, - цитировали журналисты заявление внучатой племянницы Чапаева.

Правоохранительные органы провели проверку. Владелец бара пояснил, что заведение действительно оформлено в революционном стиле и в интерьере есть копия Знамени Победы - флаги вывешены на стене и потолке. Однако этот символ используется только как атрибутика, надругательствам не подвергается, в каких-либо художественных постановках Знамя не используется. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Стриптиз в баре на фоне революционной тематики

В 2019-м история повторяется. В ретро-баре «ЧапаевЪ» снова проводились вечеринки для мужчин и женщин, на которых выступали стриптизеры и стриптизерши. Информация об этом была размещена в социальных сетях. Марина Чапаева вновь обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Как подтвердили «Комсомолке» в полиции, по данному факту проводится проверка.