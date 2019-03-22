«ФосАгро»: Резкий рывок вперед

Увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и номенклатуры, экологическая безопасность и стабильность. Эти термины часто звучали во время недавно прошедшего заседания совета директоров ПАО «ФосАгро», на котором были озвучены итоги 2018 года и планы на ближайшее будущее. Для того, чтобы оно было безоблачным, руководство компании продолжит курс на развитие, повышение стабильности и, разумеется, заботу о коллективе.

Каждый будний день Николай Конченко, ведущий инженер производства экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК) Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), начинает с любимого дела — он просто приходит на работу. На предприятии Николай Николаевич трудится уже почти 40 лет. Вспоминает, что в 80-х годах прошлого века это был реально другой завод, похожий на неухоженного серого кота, промокшего под дождем. Сегодня, если продолжать зоологическое сравнение, предприятие напоминает кота холеного, красивого, ухоженного: на территории — газоны и цветники, тротуары и асфальтовые дороги. Но главное — это не только внешний лоск, а внутреннее содержание. То есть то, благодаря чему коллектив предприятия добивается высоких производственных результатов.

- Могу сказать одно — подразделение, в котором я тружусь всю свою жизнь, изменилось до неузнаваемости, — признается Николай Конченко. — Сейчас мы работаем на таких нагрузках, которые нам 20 лет назад даже не снились. Мы научились использовать заводские мощности на все 100%. И добавлю: лично я чувствую свою роль во всех позитивных процессах, происходящих в Балаковском филиале АО «Апатит».

Николай Конченко

Николай Николаевич по итогам работы в прошлом году был удостоен звания «Почетный химик РФ». Он – один из самых известных на предприятии наставников. Нынешний руководитель ПЭФК, начальник производственного отдела и многие талантливые сотрудники завода — все они производственные ученики Николая Конченко. Именно благодаря таким людям — преданным делу, профессионалам — компания «ФосАгро» с каждым годом поднимается на новые ступеньки лестницы, ведущей к успеху.

Конечно, большую роль в этом процессе играют и грамотное управление, политика снижения издержек, повышение эффективности производств и их постоянная модернизация в рамках многолетних инвестиционных программ. Одна из них завершилась именно в 2018 году. Модернизация обогатительной фабрики АНОФ-3 в Мурманской области способствовала достижению показателя извлечения полезного фосфора на уровне 92%, в то время как новая установка по производству аммиака в Череповце способствовала достижению уровня самообеспеченности в ключевом виде сырья до 90%. В Балакове проведена реконструкция одной из трех сернокислотных установок с повышением ее мощности с 600 тыс. тонн до 1 млн. Кроме того, в Балаковском филиале АО «Апатит» запущен аммиакопровод, обеспечивающий стабильные и безопасные поставки сырья на предприятие. В результате в 2018 году компания увеличила производство удобрений, отличающихся экологической безопасностью, на 8%, по сравнению с прошлым годом, до 9 млн тонн. По итогам 2019 года ожидается рост данного показателя в пределах 5%. По апатитовому концентрату также удалось добиться рекордных показателей — было произведено более 10 млн тонн. «ФосАгро» сохранила позиции безусловного лидера по поставкам всех видов удобрений на динамично растущий российский рынок, где она продает удобрений больше, чем в любой другой стране мира, реализовав почти 2,5 млн тонн удобрений собственного производства.

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- «ФосАгро» успешно завершила 2018 год, в очередной раз продемонстрировав, что мы эффективно воплощаем выбранную нами стратегию органического роста во всех ее аспектах и во многом перевыполняем ее, — заявил на заседании совета директоров генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Это результат увеличения производства, управления себестоимостью и капзатратами, восстановления цен. Благодаря профессионализму нашей команды, компания быстро реагировала, как на новые возможности, так и вызовы на ключевых сельскохозяйственных рынках. География продаж «ФосАгро» претерпела некоторые изменения из-за ситуации на Украине, аномальных погодных условий, повлиявших на урожайность сельскохозяйственных культур в Европе, а также серьезной конкуренции в Латинской Америке.

Андрей Гурьев добавил, что в прошлом году «ФосАгро» стала первой за всю историю продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН российской компанией, которая была выбрана для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Также «ФосАгро» первой из частных российских корпораций заключила соглашение с Российской академией наук о сотрудничестве в сфере инновационного развития производства удобрений. Компания удостоена золотой медали Международной ассоциации производителей удобрений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

На заседании совета директоров легендарный международный инвестор, независимый директор ПАО «ФосАгро» Джим Роджерс подчеркнул, что впечатляющие результаты «ФосАгро» в большой степени обусловлены стабильно растущим спросом на комплексные минеральные удобрения на приоритетном для Группы российском рынке. Свою позитивную роль играет долгосрочная государственная политика развития национального АПК, реализуемая министерством сельского хозяйства РФ во главе с новым министром Дмитрием Патрушевым. Она ориентирована на поддержку производства высококачественного экологически чистого продовольствия и развитие несырьевого экспорта. Эта политика приводит к развитию сельского хозяйства и отрасли минеральных удобрений, основанных на инновациях.

- Господдержка АПК в 2019 году, которая, как ожидается, составит около 300 млрд рублей, обеспечит высокие темпы развития отрасли и сделает ее ключевым драйвером дальнейшего роста экономики России. Без сомнения, эта поддержка подстегнет и рост объемов внесения минеральных удобрений российскими аграриями, и зерно станет новой нефтью России, — уверен господин Роджерс.

Ни результаты прошлого года, ни будущее компании невозможны без проведения своевременной модернизации мощностей, отвечающих за обеспечение компании базовыми ресурсами, в этом уверены все члены совета директоров. Именно поэтому на заседании была принята стратегия развития компании до 2025 года. В этом документе прописаны все основные ориентиры: увеличение производства удобрений и кормовых фосфатов к 2025 году до 11,5 млн тонн, расширение номенклатуры с нынешних 39 до 50 марок, включая новые высокоэффективные удобрения с биодобавками; компания продолжит развитие собственной сбытовой сети на территории России и на внешних рынках, следуя принципу «от производителя до поля — один шаг».

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Одно из ключевых положений стратегии — приверженность принципам устойчивого развития.

- Основной задачей «ФосАгро» является интеграция в свою деятельность десяти целей в области устойчивого развития ООН с основным фокусом на права человека, трудовые права и защиту окружающей среды. Я рада, что компания включила цели и задачи в области устойчивого развития в число стратегических приоритетов, — отметила Ирина Бокова, член совета директоров «ФосАгро» и экс-глава ЮНЕСКО.

Компания «ФосАгро», одной из немногих в России, если не единственной, объявила о планах по созданию комитета при совете директоров по устойчивому развитию.

Реализация корпоративной жилищной программы, участие в реализации крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики и поддержки спорта — работа по этим направлениям также будет продолжена. Ежегодные расходы на эти цели сегодня превышают 2,5 млрд рублей. Кроме того, «ФосАгро» присоединилась к инициативе в ЕС по ограничению оборота фосфорсодержащих удобрений, содержащих кадмий, мышьяк, свинец и другие тяжелые металлы. Продукция компании соответствует самым жестким требованиям по чистоте и безопасности для здоровья человека и окружающей среды. При этом «ФосАгро» в будущем намерена использовать обязательную Зеленую маркировку удобрений (Green labelling) — знак безопасности удобрений, использование которых станет основой развития сельского хозяйства и пойдет на пользу потребителям продуктов питания во всем мире.

- Сегодня «ФосАгро» коренным образом отличается от той компании, которую я возглавил в 2013 году, до принятия советом директоров стратегии развития до 2020 года. На сегодняшний день мы реализовали все ключевые цели стратегии-2020 на два года раньше запланированного срока, а также добились значительного устойчивого прогресса в повышении эффективности, расширении производственных мощностей, генерировании денежных потоков и прямом доступе к покупателям на приоритетном внутреннем и экспортных рынках. В перспективе стратегия развития до 2025 года, разработанная менеджментом «ФосАгро» и утвержденная советом директоров, направлена на дальнейшее укрепление наших конкурентных преимуществ за счет повышения эффективности и объемов производства. Успешная реализация новой стратегии позволит нам стабильно наращивать наши возможности по обеспечению сельхозпроизводителей по всему миру уникальными удобрениями «ФосАгро», отличающимися высоким качеством и экологической чистотой, — отметил Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро».