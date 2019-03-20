Приволжская железная дорога: курс на безопасность

Компания провела социально-экономический форум, участники которого проанализировали исполнение обязательств действующих коллективных договоров. В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, заместитель председателя РОСПРОФЖЕЛ Сергей Железнов, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, председатель территориальной организации профсоюза на ПривЖД Ярослав Садивский, работники Приволжской железной дороги, представители линейных подразделений и предприятий, входящих в состав холдинга «РЖД». Форум прошел в режиме видеоконференции, поэтому в совещании также приняли участие представители Астраханской и Волгоградской областей, города Саратова.

Об основных итогах деятельности Приволжской железной дороги в прошлом году рассказал Сергей Альмеев. По его словам, в 2018-м ПривЖД выполнила основные показатели финансово-производственной деятельности, поставленные правлением компании: по выручке, грузообороту, пассажирообороту, себестоимости, количеству единиц подвижного состава. Начальник железной дороги в своем докладе отметил как успехи компании, так и проблемы, требующие решения.

Одним из важнейших элементов в работе компании Сергей Альмеев назвал вопрос обеспечения безопасности движения поездов. Благодаря комплексу предпринимаемых мер общее количество транспортных происшествий и событий, связанных с нарушением правил безопасности движения, снизилось на 2%.

- За обеспечение безопасности движения лучшие работники ежегодно получают премии. В 2018 году сумма вознаграждения к уровню прошлого года увеличена на 1 млн и составила более 123 млн рублей. Поощрено более шести тысяч человек, — подчеркнул Сергей Альмеев.

Сергей Альмеев и Ярослав Садивский

Также сотрудники ПривЖД поощряются за счет лимитов начальника железной дороги и профсоюзных организаций. В течение прошлого года выплаты получили 11 713 человек.

Другая жизненно важная задача - обеспечение и охрана безопасных условий труда. За истекший год на эти цели израсходовано 938 млн рублей. В целях повышения уровня безопасности труда работников железнодорожного транспорта, развития корпоративного стиля и формирования позитивного имиджа ОАО «РЖД» утвержден план мероприятий по переходу на новую коллекцию специальной одежды. Теперь гардероб работников железной дороги отличается по гендерному признаку и климатическим условиям, в которых будет использоваться спецодежда. Для южных регионов, например, в составе ткани - повышенное содержание хлопка. В 2019 году для всех предприятий полигона железной дороги заказано спецодежды на 91 млн рублей.

В 2018 году проведен комплекс мероприятий по совершенствованию условий труда работников, на эти цели израсходовано 92 млн рублей - на 5 млн рублей больше, чем в 2017-м. Более 60 млн рублей затрачено на приведение к санитарным требованиям 128 санитарно-бытовых помещений.

Поддержке работников ОАО «РЖД» традиционно уделяется большое внимание. В течение прошлого года выдано 232 кредита на сумму 363 млн рублей. В целях обеспечения технологического процесса и закрепления квалифицированных кадров в регионах сформирован специализированный жилищный фонд компании - на 68 станциях есть 848 жилых помещений.

Другое направление — оздоровление работников, членов их семей и неработающих пенсионеров. Эти условия прописаны в коллективном договоре. Для реализации данных гарантий ПривЖД было приобретено 1670 путевок в санатории на сумму 53 млн рублей.

Более двух тысяч детей в течение прошлого года отдохнули в лагерях железнодорожного подчинения. Инфраструктура учреждений постоянно развивается. Например, в ДОЛ имени Лизы Чайкиной введены в строй два новых жилых корпуса, оборудованных по всем требованиям для отдыха детей. Наполняемость увеличилась на 44 места. Также функционируют новый бассейн и столовая. Но есть и проблемы. Одна из них - высокий износ социальной инфраструктуры основных производственных фондов учреждений. Приволжской дороге ежегодно выделяется на ремонт по 15-20 млн рублей, но данных средств недостаточно. Так, для проведения реконструкции ДОЛ имени Зои Космодемьянской необходимо более 75 млн рублей, примерно такая же сумма требуется для ДОЛ имени Лизы Чайкиной.

Ярослав Садивский в своем докладе сделал акцент на социальной поддержке сотрудников ПривЖД и обеспечении достойных условий труда. Он отметил, что ранее социально-экономические форумы, круглые столы, конференции, собрания, совместные заседания на линейных предприятиях были проведены повсеместно. Рассмотрены все интересующие трудовые коллективы вопросы.

Затронул Ярослав Садивский тему изменения пенсионного законодательства - в связи с переменами соответствующие дополнения были внесены в коллективные договоры. Дополнительная поддержка предусмотрена для работников, которых затронула пенсионная реформа.

Ярослав Садивский напомнил, что 2018-й был объявлен профсоюзом Годом улучшения условий труда. Поэтому в прошлом году начала работать техническая инспекция труда. А 10 апреля 2018 года «РЖД» присоединилась к движению «Нулевой травматизм». Компания получила сертификат соответствия Министерства труда и социальной защиты РФ и Международной ассоциации социального обеспечения.

- К сожалению, нулевого показателя производственного травматизма пока достигнуть не получилось. Но все условия для этого есть, необходимо стремиться выполнить задачу и сработать без случаев травматизма, — призвал председатель профсоюзной организации ПривЖД.

На форуме было отмечено, что в 2018 году в компании впервые приняты единые нормы оснащения мест приема пищи в период проведения ремонтно-путевых работ, решен вопрос индексации стоимости питания при организации «в режиме» окна. По качеству, по словам Ярослава Садивского, нареканий мало, но вот с организацией процесса приема пищи не все налажено. Приобретены палатки, раздвижные столы и стулья. А вот кто занимается подготовкой места, где люди будут обедать, не определено. Поэтому зачастую рабочие бригад попросту экономят время и едят «на коленке».

- Надо уходить от этого, как процесс работы, так и отдых, питание - все должно быть цивилизованно, комфортно, — подчеркнул Ярослав Садивский.

Обсуждение вариантов решения поднимаемых проблем в долгий ящик не откладывалось, предложения озвучивались прямо в ходе форума. Анатолий Чабунин отметил, что организацией питания работников «РЖД» занимается Железнодорожная торговая компания. По мнению заместителя гендиректора компании, ЖКТ должна предоставлять услугу «под ключ», то есть обеспечивать в том числе не только качественную пищу, но и необходимые условия для обедающих работников - палатки, столы, стулья. Соответствующие затраты следует предусматривать в договорах с этой организацией. Он пообещал переговорить с руководством компании, чтобы принять меры по решению этого вопроса через отдельную программу.

Анатолий Чабунин подчеркнул, что в ходе командировки на Приволжскую железную дорогу ознакомился с работой железной дороги и обсудил отдельные нюансы с Сергеем Альмеевым. Например, в ходе посещения путевой машинной станции имени Максима Горького стало понятно, что объект нуждается в реконструкции.

Анатолий Чабунин

- Ремонтный бокс здесь холодный, сделан из неутепленного металлопрофиля. Люди там зимой пытаются ремонтировать технику, подставляя какие-то тепловые пушки. Сегодня решение предлагается: утеплить ремонтный бокс. Мне кажется, это бесполезная трата денег. На мой взгляд, надо радикально все менять: строить новый бокс из современных сэндвич-панелей, с отоплением, созданием современных бытовых условий - с душевыми, раздевалками, — заявил Анатолий Чабунин.

Завершился форум награждением лучших работников и трудовых коллективов предприятий «РЖД», а также принятием резолюции с рекомендациями по приоритетам работы на предстоящий год.