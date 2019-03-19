В Саратове обсудят вопросы цифровой безопасности в рамках концепции «Умный город»

20 марта 2019 года в 10:30 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг Министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина.

Сразу после брифинга состоится круглый стол «Вопросы цифровой безопасности в рамках концепции «Умный город» с участием Министра строительства и ЖКХ Тепина, заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «город Саратов», начальника управления жилищно-коммунального хозяйства муниципального контроля Н. Б. Даниленко, начальника отдела программно-информационного обеспечения и связи К. А. Суханова, а также директора Саратовского регионального отделения Поволжского филиала ПАО «Мегафон» А. В. Башкевича по вопросам практической реализации концепции «Умный город» в Саратове.

Концепция «Умный город», которая интегрирует информационные, коммуникационные технологии и Интернет для управления городским имуществом охватывает городские и местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы.

Целью создания «Умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов.

ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских жителей и устройств обрабатываются и анализируются.

Какие предпосылки для внедрения концепции «Умный город» существуют в Саратове, обсудят участники круглого стола.

Свои вопросы и комментарии вы можно присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна 20 марта в 10:30 по ссылке https://youtu.be/bGDn7U6VjI0