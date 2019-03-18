2019-03-18T12:48:49+03:00
Общество

В школе Саратовской области физрук побил ученика

Школьник чем-то обидел сына учителя
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Школа №1 КалининскаШкола №1 Калининска
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В школе Калининска Саратовской области учитель физкультуры побил ученика. Тот отправился с жалобой к директору. По данным «КП-Саратов», преподавателя попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Конфликтная ситуация, которая произошла в образовательном учреждении 11 марта, имела свою предысторию.

Как стало известно «КП-Саратов» от учеников школы №1 Калининска (МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза П. И. Чиркина Калининска Саратовской области»), удар от учителя физкультуры получил ученик девятого класса.

До этого подросток подрался с другим школьником — сыном физрука. Якобы, по словам учеников, у сына учителя конфликты с окружающими происходили нередко. С жалобами на однокашников мальчик обращался к отцу. В этот раз произошел аналогичный случай, и физрук пригласил обидчика сына на разговор в свой кабинет, где, по заверениям девятиклассника, ударил его по голове. Несмотря на то, что удар был «не сильным», школьник тут же отправился к директору с жалобой на избиение со стороны учителя.

Конфликт, по данным «КП-Саратов», завершился увольнением преподавателя.

Как сообщили ученики, мужчина ушел на той же неделе, скорее всего, чтобы не поднимать скандал, его попросили написать заявление по собственному желанию.

Корреспонденту «КП-Саратов» в администрации школы №1 Калининска подтвердили, что учитель физкультуры Роман Крахмалев уволился несколько дней назад.

Уволившийся учитель физкультуры

Уволившийся учитель физкультуры

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ИСТОЧНИК KP.RU

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