Беглый сити-менеджер Саратова спустя четыре года явился к следователям

Алексей Прокопенко, бывший глава Саратова, объявленный в 2014 году в международный розыск, пришел вечером 13 марта в региональный следственный комитет.

Как сообщила «КП-Саратов» старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина, Прокопенко явился именно в СУ СК и лично передал свое обращение, но так как дело о его розыске ведет полиция, то оно вместе с заявителем было отдано по подследственности — в ГУ МВД.

При этом находящийся в международном розыске экс-чиновник подчеркнул, что не явился с повинной, а просит разобраться в деле. По его мнению, его обвиняют незаконно.

Руководство пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области по факту нахождения в полиции Алексея Прокопенко комментарии давать не стало.Однако само задержание экс-главы администрации Саратова и помещение его в СИЗО в главке не опровергли. Тем же вечером он был отправлен в СИЗО №1 Саратова.

Напомним, Прокопенко обвиняют в мошенничестве с коммунальными платежами и против него было возбуждено три уголовных дела.

Первоначальный ущерб сократили до 90 млн рублей. Расследование показало, что похищена именно такая сумма, а не 500 млн рублей, как сообщалось ранее. Предполагается, что коммунальные платежи, которые предназначались саратовскому филиалу ОАО «ВоТГК», уводились с участием двух управляющих компаний. Они создали расчетно-платежный центр, через который должны были проходить средства потребителей коммунальных услуг.

Учредитель РПЦ Борис Буняев, узнав об интересе к его организации правоохранительных органов, покончил жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки в Юбилейном.

Прокопенко скрылся из поля зрения правоохранителей в ноябре 2014 года — как раз того, когда было возбуждено уголовное дело по факту хищения. В апреле 2015 Кировский районный суд заочно арестовал «беглого» экс-главу администрации Саратова.

Кроме того, в ноябре 2014 года Прокопенко признали виновным в халатности при выдаче разрешений на строительство двух десятиэтажек «Новостроя» — они мешали работе радара в аэропорту. Потом выяснилось, что это не совсем так.

Суд тогда приговорил бывшего сити-менеджера к 200 часам обязательных работ и лишил его права занимать руководящие должности два года.

Прокопенко с переломом ноги после первого приговора и накануне побегаФото: Роман ЗЛОБИН

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