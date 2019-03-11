После протечки жильцам дома в Саратове отрезали газ и электричество вместо ремонта крыши

Жительница дома №140 на улице Мясницкая в Саратове Олеся Чадина рассказал корреспонденту «КП-Саратов» подробности своего противостояния с УК «Соколовогорская ЖЭК».

19 января в доме протекла крыша. По словам Олеси Чадиной, «текло ведрами». Женщина отправила несколько электронных обращений в управляющую компанию с просьбой устранить протечку и почистить снег, однако ей даже не приходило уведомления о принятии писем. На седьмом месяце беременности ей пришлось идти в УК, чтобы лично вручить обращение.

Квартира после потопа требует ремонтаФото: предоставлено героем публикации.

- Но реакция оказалась нулевая. После этого, 23 января, я оставила обращение на сайте администрации, но оттуда ответа не последовало, а мою жалобу они перенаправили в Госжилинспекцию. Там мне заявили, что по закону ведомство не имеет рычагов воздействия на управляющие компании. Я написала очередное обращение уже в прокуратуру, и только оттуда поступил официальный ответ. Но они просто снова передали жалобу в администрацию, — рассказала Олеся Чадина.

Жительница затопленной квартиры первоначально просила помощи у управляющей компанииФото: предоставлено героем публикации.

Круг замкнулся, а крыша продолжает течь. Впрочем, через несколько дней после письма в прокуратуру, первый раз за всю зиму на доме почистили крышу. По словам рабочих, кровля находится в очень плохом состоянии.

Дело, однако, не столько в текущей крыше, а в том, что сразу после жалоб в квартире женщины отключили газоснабжение, причем без внятного объяснения причины, было ли это сделано в целях безопасности или с какой-то иной целью. Олеся Чадина считает, что это могло быть сделано в качестве своеобразной мести со стороны «Соколовогорской ЖЭК».

- 5 марта около 10 часов вечера пришли двое мужчин, издалека показали какое-то постановление, якобы, от администрации. На словам ничего внятно не объяснили, мол, у нас в коробе над плитой нет какой-то щели для доступа к газовой трубе. Отключили газ, повесили пломбу и ушли, не оставив никаких официальных документов, — сказала Чадина.

На газовую трубу повесили пломбу

По ее словам, все происходило очень сумбурно, поздним вечером, поэтому у женщины (на седьмом месяце беременности, напомним) началась истерика. А незваные гости пригрозили, если их не пустят в квартиру, отрезать газ у всего подъезда, что неизменно вызовет напряжение с соседями.

- Они представились из компании «Феникс», которая занимается обслуживанием газового оборудования у нас в доме. Однако месяц назад оттуда к нам уже приходили, все проверили и не нашли нареканий, — отметила Олеся Чадина

Женщина подозревает, что газ нарочно отключили накануне длинных выходных, чтобы ничего нельзя было сделать. А когда ей все же удалось дозвониться в диспетчерскую УК, то там ответили, что никакого отключения газа по этому адресу нет.

При этом семья Чадиных не единственная, кто страдает от протекающей крыши. Соседняя квартира, где проживает женщина с дочерью-инвалидом, уже около месяца осталась без электричества. После сильной протечки там произошло короткое замыкание, и электрик УК отрубил свет, оставив лишь один провод удлинителя, запитанный от общего щитка. Теперь соседка вынуждена ходить с одной лампой по все трехкомнатной квартире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696458" frameborder="0"></iframe> Женщина с дочерью-инвалидом вынуждена месяц жить в квартире без света.

- Крышу чинить даже не думают, говорят ждать до лета, — сказала Олеся Чадина. — А у нас все снова течет.

Женщина считает, что УК «Соколовогорская ЖЭК» считает лично ее едва ли не главным «врагом», потому что в доме живут преимущественно пенсионеры. А Олеся Чадина активно отправляет обращения, ходит на прием и ищет справедливости. Так, недавно от имени совета дома было направлено очередное обращение с просьбой дать отчет по расходованию средства в 2018 году и предоставить расшифровку по тарифам.

Коллективный запрос в УК о расходах и тарифахФото: предоставлено героем публикации.

- В прошлом году мы добились перерасчета тарифов, сделать это удалось только после обращения на сайт Президента РФ и в Генпрокуратуру. Однако, через пару месяцев нам все эти перерасчитанные деньги вновь включили в платежки, — рассказал Олеся Чадина.

Она отметила, что с прежним руководителем Михаилом Жуковским удавалось прийти к компромиссу и найти общий язык. Но после смены руководства, когда «Соколовогорскую ЖЭК» возглавила Татьяна Тимакова, «начался этот беспредел».

Сейчас семья Чадиных — беременная Олеся, ее муж и пятилетний сын — вынуждена ходить к соседям, чтобы разогреть пищу.

Для справки: Дом на Мясницкой, 140 был построен в 1951 году, в нем два подъезда с 5 и 4-мя этажами и 32 квартирами.

Это не первый случай, когда жители недовольны своими управляющими компаниями. На днях в Балашове Саратовской области из стены дома №12 по улице Энтузиастов начали выпадать кирпичи. Они не только повредили несколько балконных козырьков, но и разрушили вход в подвал. По словам жильцов, УК «Лидер-С Балашова» не собирается заниматься ремонтом до того, как стена полностью высохнет — с учетом влажной погоды и осадков, это может произойти нескоро.

Из стены дома в Балашове выпадают кирпичи

По мнению директора управляющей компании «Лидер-С Балашов» Михаила Калинина, опасаться дальнейшего выпадения кирпичей не стоит, видимо, все, что могло, уже упало. А ремонт входа в подвал должен начаться уже завтра.

Глава района Павел Петраков (его супруга Елена Петракова, к слову, принимает жалобы на работу местных властей в общественной приемной губернатора) заявил, что ремонт действительно начнется не скоро, возможно, через месяц.

Кирпичи разрушили вход в подвал

- Такая история у нас на Карла Маркса, 65, на Энтузиастов, 12, на Спортивной, 6, но там от давления снега посыпалось, — рассказал он о неутешительной ситуации в городе.