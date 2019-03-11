Саратовцам расскажут о проекте по внедрению системы долговременного ухода

С 2020 года Саратовская область войдет в реализацию пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода.

В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» 12 марта в 12:00 состоится заседание круглого стола на тему «Реализация федерального проекта «Старшее поколение» в Саратовской области. Задачи, перспективы, сроки».

Спикеры встречи:

- Представители министерства здравоохранения Саратовской области и министерства социального развития Саратовской области

- Главный врач ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалёв;

- Председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» Татьяна Липатова.

В январе 2019 года в рамках работы проектного офиса «Старшее поколение» состоялся рабочий визит главного гериатра Минздрава России, директора Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) О. Н. Ткачевой в Саратовскую область. Руководитель гериатрической службы России приняла участие в научно-практической конференции «Гериатрия — инвестиции в будущее», прошедшей в Саратове. На ней обсуждалась концепция организации гериатрической службы в регионах и особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста.

О том, как планируется реализовать проект и какая база уже готовится в Саратове, вы сможете узнать от наших спикеров. Смотрите прямую трансляцию и присылайте свои вопросы спикерам уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7903-328-42-21.

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