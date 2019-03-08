Юрий Маричев: Уйти из «Протона-Саратов» было не моим решением

Накануне своего приезда в Саратов во главе женского волейбольного «Енисея» известный специалист Юрий Маричев дал интервью корреспонденту «КП-Саратов». Маричев с начала сезона возглавлял новую саратовскую команду «Протон-Саратов», созданную второпях взамен «Протона- БАЭС». Под его руководством новая дружина проиграла подряд все 14 матчей Суперлиги. После этого тренер заявил о том, что переходит в другой клуб. 10 марта Юрий Маричев выйдет на площадку в саратовском ФОК «Звездный» с красноярским «Енисеем» против своей бывшей команды – «Протон-Саратов».

Юрий Николаевич, расскажите, как именно в феврале этого года вы ушли из саратовской команды? Сами так решили, или вам это предложили, и если да, то кто именно?

- Мне сказали люди, которые любят волейбол, дают на него деньги, что надо менять тренера. Если бы мне разрешили, я бы бился до конца и создавал новый клуб. Я не такой человек, который просто развернется и уйдет. Но если мне сказали «извините, вы не тяните, как тренер», сказали люди, которые дают деньги на команду, что, я должен упереться?

Мне это не на прямую сказали, передали. «Юрий Николаевич, но, действительно, команда проигрывает…».

Это было не мое решение, конечно. Мы сели, поговорили (с руководством «Протона-Саратов» - прим. ред.) и пришли к обоюдному решению, что мне надо уходить. Я, конечно, этого не хотел. Было решение об отстранении от игр и тренировочного процесса – и что я там должен был делать? Я переговорил с руководством и сказал, что такая ситуация меня не устраивает, я в непонятном качестве оставался в команде.

Создается впечатление, что «Протон-Саратов» провальный проект, несопоставимый с прежним «Протоном-БАЭС». Зачем вам это нужно было, чтобы потом вот так уйти?

- Надо понимать, с кем мы стартовали в этом сезоне. Мне жалко чуть – что-то только начало получаться, команда начала образовываться. И здесь – раз, и такое решение. Для меня оно тоже очень обидное. Но если было вот так сказано, то я не буду оправдываться или, тем более, противостоять тем, кто финансирует всю команду. Тренер должен быть готов к этому, это его работа.

В «Протон-Саратов» меня никто не звал, так получилось просто. Никто особо не разговаривал, просто решили заявить (в Суперлигу – прим. ред.) другой коллектив. И здесь сразу автоматически всплыла моя фамилия, а в той ситуации, кто еще? Но это я взял огромную ношу. Я спал тогда по 2-3 часа в кошмарах – за месяц до чемпионата я не знал, с кем буду выходить на площадку.

Вы серьезно рассчитывали, что просто придете и заберете игроков у другой команды, у «Протона-БАЭС»? Вы бы отдали игроков, на месте руководства того клуба?

- Было понятно, что Кукушкины не отдадут игроков из «Протона-БАЭС». Не думаю, что все также бы на их месте поступили. Я не первый год в волейболе. Люди иногда работают по 10-20 лет в клубе, а потом спускается его президент или спонсор команды и говорит, что «ты завтра здесь не работаешь, друг мой». И это нормальная ситуация, профессиональный спорт - это высоко конкурентная среда.

Мы не можем быть до конца свободными, но можем уйти, сохранив человеческие качества. Все может быть, и я еще вернусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Знаменитый Николай Карполь жестко объяснил причины провала саратовской команды в Суперлиге

«Протон-Саратов» расхлебывает результаты решения местных властей (подробнее)

Причины фиаско волейбольного «Протона-Саратов»

Интервью экс-тренера «Протона-БАЭС» Романа Кукушкина (подробнее)