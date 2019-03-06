АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 18.04.2019 с 11.00 (мск) на 15.03.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-156292):

Лот №1:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая площадь 316,2 кв.м., инв.№3022, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Озинский, р.п. Озинки, улица Пушкинская, д. 46, c кадастровым номером 64:23:121162:75;

Объект 2: Нежилое здание - гараж общей площадью 46,3 кв.м., расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Озинский, р.п. Озинки, улица Пушкинская, д. №46, c кадастровым номером 64:23:121162:78;

Объект 3: Земельный участок для эксплуатации административного здания Сбербанка, общая площадь 750 кв.м., назначение: земли населенных пунктов (поселений), расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Озинский, р.п. Озинки, улица Пушкинская, дом №46, кадастровый номер 64:23:121162:2

Начальная цена лота №1 – 1 047 627 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 896 949 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 40 678 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 110 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 523 814 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 448 475 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 20 339 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 55 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 52 381 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 52 381 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 104 762 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах Объекта 1 (далее – Часть помещения) для осуществления банковской деятельности, на следующих условиях:

1. Объектом аренды по Основному договору аренды в течение первых 3-х месяцев с даты заключения Основного договора будет являться Помещение общей площадью 316,2 кв.м., в том числе нежилые помещения, этаж 1, площадью 155 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-14), нежилые помещения, этаж 2, площадью 161,2 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-8) нежилого помещения общей площадью 316,2 кв. м., Этаж № 1 и 2 кадастровый номер 64:23:121162:75 по адресу: Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки, ул. Пушкинская, 46 (далее – Помещение).

2. По истечении трех месяцев, с даты заключения Основного договора, площадь аренды составит не более 173,3 кв. м. (далее – Часть помещения), в том числе нежилые помещения, этаж 1, площадью 140,1 кв.м (помещения на поэтажном плане №1-7, 10-14), нежилые помещения, этаж 2, площадью 33,2 кв.м (помещения на поэтажном плане № 2, 6) нежилого помещения общей площадью 316,2 кв.м., Этаж № 1 и 2 кадастровый номер 64:23:121162:75 по адресу: Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки, ул. Пушкинская, 46 (далее – Помещение).

2.1. Предварительный договор должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи.

2.2. Положения Основного договора аренды (далее – Договор):

- срок аренды – 10 (десять) лет;

- Ставки арендной платы за 1 квадратный метр в месяц 1 этажа Помещения составляет 60 (Шестьдесят) рублей 92 копейки, 2 этажа Помещения составляет 52 (Пятьдесят два) рубля 67 копеек, в том числе НДС 20%.

- В течение первых 3-х месяцев, с даты заключения Основного договора Арендная плата за 1 (один) календарный месяц за Помещение общей площадью 316,2 кв. м., составит 17 933 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%.

- По истечении трех месяцев, с даты заключения Основного договора Арендная плата за 1 календарный месяц за Часть помещения общей площадью 173,3 кв. м., составит 10 283 (Десять тысяч двести восемьдесят три) рубля 53 копеек, в том числе НДС 20%.

2.3. Арендная плата включает в себя платежи за пользование Помещением/Частью помещений и соответствующей частью Земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Помещения/Части помещений, очистку кровли Помещения, в котором находится Помещение/Часть помещений, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, канализацией, уборку прилегающей к Помещению/Части помещений территории, внутреннюю уборку Помещения/Части помещений, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещения/Части помещений).

2.4. Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением (газоснабжением) по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

2.5. Расходы по теплоснабжению складываются из затрат на газоснабжение, которые определяются по прибору учета газа пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации, а так же затрат на эксплуатацию котельной, рассчитанных пропорционально площади Части помещений к общей площади Помещения.

2.6. Расходы, которые не фиксируются приборами учета, на внутреннюю уборку Помещения/Части помещения, уборку прилегающей к Помещению территории на расстоянии 3 (Три) метра от фасада по лицевой части, вывоз мусора, дератизацию и дезинсекцию Помещения/Части помещения оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.

2.7. Арендная плата по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины Арендной платы.

2.8. В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Саратовской области размер Арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производиться оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер Арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

2.9. Для заключения Основного договора аренды Арендодателю необходимо обязательное выполнение каждого из следующих условий:

2.10. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть Договор аренды в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив Арендатора, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора аренды, в случаях, когда Арендатор:

- Использует Помещение/Часть помещения не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещением/Частью помещения;

- Более трех раз подряд по истечении установленного Договором аренды срока платежа не вносит арендную плату;

2.11. Арендатор вправе досрочно расторгнуть Договор аренды в одностороннем внесудебном порядке, предварительно письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях, когда:

- Помещение/Части помещения имеют препятствующие (частично или полностью) пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Помещения/Части помещений или проверки их состояния.

- Помещение/Часть помещения в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

2.12. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 2 (Два) месяца до предполагаемой даты расторжения Договора/отказа от исполнения, без применения Арендодателем штрафных санкций.

Электронный аукцион будет проводиться 15 марта 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 18.01.2019 по 14.03.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13.03.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 14.03.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)