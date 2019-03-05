Первый тренер биатлониста Логинова: В сборной бегут кто понравился, а не те, кто заслужил

Заслуженный тренер России по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая лидера сборной России Александра Логинова, рассказала «КП-Саратов» о нарушении спортивных принципов при отборе юных спортсменов на гонки за свою страну.

По ее словам, невиданное ранее нарушение правил отбора спортсменов произошло 5 марта, во время определения состава участников индивидуальной гонки на Чемпионате Европы в Норвегии.

Саратовский 20-летний биатлонист Андрей Кричун, победитель индивидуальной гонки при отборе на первенство Европы, второй номер юниорской сборной, не попал в состав стартующих в индивидуальной гонке в норвежском Шушене.

Протокол итогов отбора в индивидуальной гонке на первенство Европы

- Это первый раз в истории российского биатлона, когда тренерский штаб не ставит в старт победителя индивидуальной гонки, а заявляет мальчика тюменского, который вообще не отобрался на Европу. Раз Тюмень — то мы его обязательно поставим. Всегда раньше условия отбора соблюдались, сейчас они нарушают их ради тех, кто им больше нравится.

Я сейчас звонила старшему тренеру по резерву Николаю Большакову. Он говорит: «Мы не хотим вашего ставить, мы хотим тюменского». При этом, по его словам, так сказал президент федерации российского биатлона Владимир Драчев: «Пусть этот бежит, а не этот». Тут спортивный принцип полностью нарушается. Когда эти условия отбора прописывали, тогда и должны были думать, что может отобраться спортсмен по стрелковой подготовке, а не по функциональной, беговой. Могу так сказать, что старший тренер сборной перешел к нам из лыжных гонок. Он предпочитает тех, кто быстро бегает, а не тех, кто хорошо стреляет, — заявила Екатерина Халиуллина.

На Чемпионат Европы среди юниоров отбирали шесть человек с соревнований по очкам и одно, седьмое место, утверждалось решением тренерского совета. Его занял Карим Халили из Москвы. И теперь, не смотря на уже имеющегося фаворита тренеров, вне спортивного отбора, появляется спортсмен Андрей Вьюхин из Тюмени, который стал только восьмым в отборе на Европу, но при этом он «вышибает» из стартовых листов второго номера - саратовца Андрея Кричуна.

Правила отблоа биатлонистов на ЧЕ

Возмущение тренера Халиуллиной можно понять. Ровно из-за этого спортивного принципа на европейские соревнования не попала ее дочь – Анастасия, второй номер в СБР. Но – она стала седьмой по набранным при отборе очкам, и в сборную не попала. А теперь другого ее воспитанника, Андрея Кричуна, в сборной не заявляют в гонки, фактически забыв про этот же спортивный принцип отбора.

- Есть условия отбора, СБР не может их нарушить и взять Анастасию Халиуллину даже решением тренерского совета, потому что она седьмая. А вот восьмого Вьюхина, который вообще очки не набрал, берут и ставят вместо Кричуна, выигравшего индивидуальную гонку. Так Владимир Драчев за всех решил, за всю страну, — рассказала «КП-Саратов» Екатерина Халиуллина.

Заслуженный тренер России в момент разговора с корреспондентом «Комсомолки» находилась на соревнованиях, с детьми, они все следят за международными стартами своих старших товарищей. Халиуллина недоумевает, что им теперь сказать.

- У меня впечатление, что и Андрей вернется – и бросит тут тренироваться. Как объяснить им, к чему стремится, зачем выигрывать соревнования, если потом все равно тюменского спортсмена будут брать? Можно выиграть отбор, стать лучшим в стране, и все равно не участвовать в международных стартах, потому что тренерский штаб не хочет тебя ставить.

Вот Александр Логинов у меня ушел в Тюмень, потому что там ему предоставили лучшие условия. И там теперь спортсмены, видимо, считают, что могут участвовать без отборов в международных стартах. И тренеры видимо считают, что могут пропихнуть своего спортсмена, отодвинув тех, у кого в регионе меньше денег, которые, может быть, меньше вкладываются в этот спорт. Такими спортсменами мы, получается, можем пожертвовать. Я не понимаю, как может это происходить, — рассказала Екатерина Халиуллина.

Напомним, в основной мужской сборной России, которая улетела на чемпионат мира в шведском Эстерсунде, числятся сразу два воспитанника саратовского биатлона – Александр Логинов и Никита Поршнев. Оба выступают для продолжения карьеры за другие города - Тюмень и Ханты-Мансийск, соответственно.