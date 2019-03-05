2019-03-05T14:09:17+03:00
Общество

Суд: Фирма Евстафьева нарушала российское законодательство

Название «Агророс» — незаконно
Поделиться:
Арбитражный суд Саратовской области принял решение о смене названия фирмы ЕвстафьеваАрбитражный суд Саратовской области принял решение о смене названия фирмы Евстафьева
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Саратовской области принял решение в отношении ООО «Агророс» Балтайского района. Учредителем организации является бизнесмен Аркадий Евстафьев, зарегистрированный в Москве. Теперь компания должна сменить название. На исполнение дан месяц.

Как сообщили «КП-Саратов» в суде, решение было принято 4 марта.

С иском в суд обратилась Межрайонная ИФНС №19. Налоговики потребовали в течении месяца изменить фирменное наименование ООО «Агророс». Как оказалось, оно нарушает постановление Правительства РФ от 03.02.2010 N 52, в котором прописан запрет на использование в названии юридического лица слов «Россия» и его производных, в данном случае — «рос».

Судья Милена Штремплер удовлетворила иск. Решение должно вступить в законную силу в течении месяца с даты принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

Решение Арбитражного суда Саратовской области

Решение Арбитражного суда Саратовской области

В аппарате Уполномоченного по защите прав бизнесменов Саратовской области Михаила Петриченко пока затруднились сообщить «КП-Саратов», следует ли ожидать аналогичных санкций в отношении банка «Агророс». По его словам, следует сперва дождаться полного решения суда, так как пока опубликована лишь резолютивная часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Девушку расстроила булочка с тараканом из саратовского магазина
В Ленинском районе столкнулись маршрутка и грузовик
Саратовцу не смягчили срок за убийство друга в Рождество
Движение на казахстанской трассе восстановлено
Принято решение о возвращении земельного участка САЗ в госсобственность
Юного убийцу из Вольска заключили под стражу
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Двое торговцев оружием из Саратова получили реальные сроки
ТСЖ «Ущелье» оштрафовал за залитую квартиру
Саратовцев предупреждают о ненастной погоде в среду
Горожане боятся обрушения дома на улице Танкистов
Приставы закрыли на 30 суток кафе в гостинице Красноармейского района
«КВС» ведут работы по Крымскому тупику
В колонии Энгельса показательно приготовили салат и кисель
Жителя Новых Бурас посадили на 18 лет за кражу колес и поджог друзей
Саратовский спортсмен взял бронзу первенства России по пауэрлифтингу
В Саратовской области отменены подвозы детей в школу
В Энгельсе сгорел Kia Stinger
В Саратовской области ФСБ задержала членов экстремистской организации
Жителя Вольска обвиняют в убийстве оскорбившего его друга
До ночи отключена вода на улице Уфимцева
На трамвайных рельсах у Сенного «ГАЗель» врезалась в ВАЗ
В Саратовской области днем откроют трассу на границе с Казахстаном
Россельхознадзор пресек вывоз 950 тонн пшеницы из Пугачевского района