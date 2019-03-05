Суд: Фирма Евстафьева нарушала российское законодательство

Арбитражный суд Саратовской области принял решение в отношении ООО «Агророс» Балтайского района. Учредителем организации является бизнесмен Аркадий Евстафьев, зарегистрированный в Москве. Теперь компания должна сменить название. На исполнение дан месяц.

Как сообщили «КП-Саратов» в суде, решение было принято 4 марта.

С иском в суд обратилась Межрайонная ИФНС №19. Налоговики потребовали в течении месяца изменить фирменное наименование ООО «Агророс». Как оказалось, оно нарушает постановление Правительства РФ от 03.02.2010 N 52, в котором прописан запрет на использование в названии юридического лица слов «Россия» и его производных, в данном случае — «рос».

Судья Милена Штремплер удовлетворила иск. Решение должно вступить в законную силу в течении месяца с даты принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

Решение Арбитражного суда Саратовской области

В аппарате Уполномоченного по защите прав бизнесменов Саратовской области Михаила Петриченко пока затруднились сообщить «КП-Саратов», следует ли ожидать аналогичных санкций в отношении банка «Агророс». По его словам, следует сперва дождаться полного решения суда, так как пока опубликована лишь резолютивная часть.