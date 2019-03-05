Звезды 90-х воссоединились в сериале СТС

25 марта в 21:00 зрители СТС попадут в атмосферу легендарных 90-х благодаря музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко», победителю фестиваля телесериалов «Пилот». В новом проекте эпоху первых гаджетов и любимых музыкальных хитов представят Роман Курцын, Ян Цапник, Стася Милославская, Егор Трухин, Филипп Ершов, Софья Евстигнеева и Дмитрий Никулин, исполнившие роли рок-музыкантов и их друзей.

21-серийная ностальгическая история рассказывает о двух гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе классического вокала Птицыне, которые волей случая объединяются, чтобы создать поп-группу. На пути к славе будущих звезд ждут криминальные авторитеты, малиновые пиджаки, «новейшие» гаджеты в виде пейджеров и тетрисов и, конечно, всемирно известные кумиры, в числе которых Фредди Меркьюри и Курт Кобейн.

- Я думаю, сериал будет интересен как зрителям, чья молодость пришлась на 90-е, так и их детям, которые узнают, о чем мечтали родители, какую музыку слушали. Такое же путешествие в прошлое ждет и исполнителя главной роли Егора Трухина: на съемках ему предстоит окунуться во времена юности своего отца Михаила Трухина – звезды сериала «Ивановы-Ивановы». И это здорово, что наш канал объединяет поколения актерских династий, — отметил Антон Федотов, генеральный продюсер канала СТС.

Также участников поп-группы из 90-х, начинающей карьеру в ресторане нового русского в исполнении Яна Цапника, воплотят на экране Роман Курцын, Стася Милославская, Филипп Ершов и Дмитрий Никулин. Чтобы стать настоящим бэндом, исполнители главных ролей с нуля осваивали инструменты своих героев. Так, Роман Курцын (десантник Боб) заиграл на барабанах в кадре всего через неделю, как начал занятия.

- И это несмотря на то, что у меня просто беда со слухом и с чувством ритма, даже в институт не хотели брать из-за этого, — признавался актер, — Сейчас я плотно занимаюсь барабанами и даже хочу купить барабанную установку, чтобы поставить дома.

На съемочной площадке проекта СТС актеры приобрели не только новые навыки, но и яркие образы. Например, ради роли рок-музыканта Васи Егор Трухин впервые в жизни превратился в жгучего блондина, а его экранный друг Филипп Ершов (Паша), кроме нового цвета волос, примерил серьгу в левом ухе и разноцветные рубашки.

- Конечно, в жизни я так не хожу, но это здорово, что мне дали шанс пожить в музыкальных 90-х хотя бы на экране. Ведь я родился в 1993 году и не застал того, что описывается в сценарии, — сказал он.

К слову, Филипп и его коллеги также предстанут перед зрителями в образах героев популярных фильмов 90-х.

.

- Например, певица Женя порой будет напоминать Матильду из «Леона», — рассказывает художник по костюму Северина Недельчук, — В принципе мы стремимся к тому, чтобы наши герои были одеты ярче, чем это было на самом деле, поэтому будем миксовать настоящие вещи того времени, найденные на московских барахолках, и современные в стиле 90-х. Найти такую одежду не составит труда, ведь сейчас мы наблюдаем моду на эту эпоху.

Вернуться назад в прошлое также помогут автомобили Mercedes-Benz S600, джип Grand Cherokee и другие модели, популярные двадцать пять лет назад. Кроме того, в кадре появятся знакомые аудио- и видеокассеты, жвачки, кроссовки и другие атрибуты времени.