Следователи в Саратове подтвердили гибель 20-летней Татьяны Ястребовой

В СУ СКР по Саратовской области подтвердили смерть 20-летней Татьяны Ястребовой.

Напомним, в День всех влюбленных, 14 февраля 2019 года, в соцсетях появилась информация о самоубийстве молодой жительницы Саратова.

Якобы девушку бил 28-летний муж, 12 февраля, она заявила, что уходит от него и забирает с собой их общего младенца. Мужчина выгнал полураздетую девушку из дома. Пострадавшая пошла к родителям, однако по пути над ней надругались пьяные хулиганы. Кое-как гражданка добралась до отчего дома, но родители ее не впустили в квартиру, так как ранее не одобряли ее брак.

Полночи она провела перед дверью, после родственники сжалились и пустили Татьяну. Девушка не стала подавать в полицию заявление на избивающего ее мужа и на хулиганов. О случившемся знали только ее близкие, среди которых ее сводная сестра.

За день до гибели девушки в подвыпившей компании именно сестра и рассказала подругам жестокую историю Татьяны. Услышав это, пострадавшая убежала в слезах, а на следующий день дождалась, когда родители уснут и повесилась. Отмечается, что у девушки осталась четырехмесячная дочь.

В СУ СКР по Саратовской области «Комсомолке» оперативно подтвердить информацию об этом случае не смогли. Однако позднее следователи сообщили — Татьяна Ястребова, 20-летняя жительница Саратова, действительно погибла в феврале. При этом в СКР уточнили, что на теле обнаружены признаки насильственной смерти. В ответе на официальный запрос «КП-Саратов», заместитель руководителя отдела процессуального контроля регионального СУ СКР Иван Иванов указал, что по факту обнаружения трупа 20-летней Татьяны Ястребовой сейчас проводится проверка. Однако подробности и обстоятельства ее гибели он сообщить отказался, ссылаясь на интересы предварительного следствия.

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