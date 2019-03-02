2019-03-02T11:00:31+03:00
Происшествия

В реанимации скончалась пострадавшая при взрыве кафе в Лысых Горах

Пожилая женщина оставалось последней в ожоговом центре из пострадавших при взрыве
Александр Уриевский
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На людей в кафе оплавился загоревшийся натяжной потолокНа людей в кафе оплавился загоревшийся натяжной потолок
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Главный врач областного клинического центра комбустиалогии Николай Островский в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» подтвердил смерть еще одного человека, пострадавшего при взрыве в кафе в поселке Лысые горы.

- Пожилая женщина скончалась несколько дней назад в реанимации. Тяжелая больная, тяжелые сопутствующие патологии. Это не лечится, настолько все было плохо. Увы, - сказал Николай Островский.

По его словам, все остальные пострадавшие при взрыве в кафе, кто ранее находился в реанимации и в обычных палатах ожогового центра, уже выписаны.

Напомним, взрыв в кафе «Рандеву» на улице Мира, 14 в поселке Лысые Горы Саратовской области, произошел вечером 26 января. Причиной стала утечка газа из запасного баллона. В результате пожара в зале, где праздновали 60-летний юбилей местного жителя, пострадали более двух десятков человек.

Виновник торжества, получивший 90% ожог тела, скончался тем же вечером.

14 человек госпитализировали, из них 11 – в областной ожоговый центр. Состояние тяжести четверых пострадавших расценивалось как тяжелое, семерых — как среднее. Одна пациентка получила 20% ожогов, другие по 10% — лица и кистей рук.

Врач Николай Островский

Врач Николай Островский

Таким образом врачам удалось спасти жизни нескольким тяжело пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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