Мать двоих детей Людмила Ларина продолжает голодовку в Саратове

Жительница Саратова Людмила Ларина начала голодовку 26 февраля и собирается продержаться до 4 марта. Мать двоих детей таким образом пытается привлечь внимание руководства области к вопросам оптимизации детских медучреждений в областном центре.

Как рассказала сама Ларина корреспонденту «КП-Саратов», она вместе с другими участниками инициативной группы выступает против оптимизации детской поликлиники №10 и закрытия детской инфекционной больницы №6. Напомним, больница была закрыта еще в прошлом году, а в поликлинике на улице Комсомольская начинался ремонт и всех пациентов и врачей перевели в помещения больницы №5, на улице Московская.

Ларина заявила, что протестующие пытаются привлечь внимание губернатора области Валерия Радаева, поскольку только он может отменить принятые решения о реорганизации детских медучреждений, которая, по мнению Лариной, ухудшила условия получения медпомощи для детей. Многочисленные обращения в течение двух месяцев в министерства, надзорные и контролирующие органы, Общественную палату и депутатам, по ее словам, дали лишь отписки.

Людмила Ларина с дочкой

Она рассказала, что информация, которую дал в своем комментарии региональный Минздрав по поводу причин ее забастовки, неверна.

Женщина пояснила, что сложности в поездках в поликлинику №3, конечно, есть, но это не главная и не единственная причина.

- Я взяла на себя эту ответственность и начала голодовку, потому что информация не доводится до губернатора. Здание третьей поликлиники в гораздо худшем состоянии, чем у №10. Все наши специалисты переехали дальше от нас. Теперь нет лаборатории, в поликлинике №10 производят только забор крови и потом еще несколько дней нужно ждать, когда эти анализы приедут к нам неизвестно откуда, обратно. Многие из-за этого вынуждены обращаться в платные клиники, где анализ делаю оперативно. Минздрав, говорит с нами языком цифр, но когда мы запрашиваем конкретную статистику, о посещаемости тех или иных специалистов в том или ином медучреждении – нам заявляют, что это врачебная тайна, — рассказала Ларина.

Она заметила, что обслуживание для ее детей в поликлинике №1, которая находится совсем недалеко от их дома, ее не устраивает. Там ей незнаком персонал, нет постоянного участкового врача. А в поликлинике №10 все было понятно и привычно. Объяснений, зачем нужно выбирать менее комфортные условия, если по закону можно обслуживаться в той поликлинике, которая устраивает, женщина понять не может. По ее мнению, оптимизация ухудшила условия для пяти тысяч детей, которых водили в поликлинику №10. Сейчас в ней, рассказала Ларина, несмотря на заверения минздрава и прокуратуры, работают лишь пара терапевтов, несколько специалистов проводят прием в отдельные часы. Часть поликлиники №10 закрыта на ремонт, но ведется ли он — не ясно.

К выводам проверки прокуратуры по закрытию больницы №6 Ларина отнеслась скептически. Тезисы о «промерзании и продувании старых оконных рам и протечке кровли», по ее мнению, полностью повторяют тезисы минздрава и не соответствуют действительности.

Как рассказала Людмила Ларина, когда поликлинику №10 пытались закрыть совсем, то оперативно вывезли из нее оборудование, картотеку пяти тысяч пациентов. А потом, когда решено было все-таки возобновить работу медучреждения, ни машин, ни денег на перевозку всего этого обратно не нашлось. Это, как сообщила Ларина, делали сами родители, на своих машинах.

К женщине 27 февраля приезжала «скорая», врачи предложили помощь в прохождении обследований, в прививке для ребенка.

Мама голодает, дети - рядом

- Приезжала председатель комиссии по делам несовершеннолетних, Анжелика Потапова. Звонила замглавврача поликлиники №3 для взрослых, отслеживают мое состояние, я сдавала кровь.

Пока никаких предложений и движений со стороны минздрава, все вопросы мне задают через бригады «скорой». Если так продлится до 4 марта, то подключится другой человек к голодовке, у меня все-таки двое детей. Я в своем разуме, понимаю, что устраивать самосожжения на площади глупо и нерационально. Поэтому голодовку продолжат другие люди, по цепочке, — рассказала Людмила Ларина.