Романовское передели-поле

Лес рубят - щепки летят. В этом на себе убедились жители небольшого населенного пункта в Романовском районе - села Мордовский Карай. Люди уже не знают, у кого просить защиты, поэтому обратились к журналистам как в последнюю инстанцию. История захватывающая, в первую очередь беспринципным отношением отдельных лиц к простым жителям. По словам сельчан, более десяти лет назад к ним в район пришла одна организация, ООО «Агронетика», которая начала активно осваивать сельскохозяйственные земли, оставшиеся после разорившегося колхоза. Заодно прихватила и оставшиеся здания. На каком основании, никто не знает. Но поначалу все махнули рукой. Однако аппетит приходит во время еды.

В аренде у «Агронетики» есть земельные паи. Причем некоторые пайщики утверждают, что присоединили их к владениям этой организации, не спрашивая мнения, просто поставили перед фактом. Отдельные отбились, но только самые настойчивые. На тех, кто сопротивлялся, стали давить. Один за другим возникали судебные иски. Первый появился еще в 2007-м, и по сей день судебная эпопея продолжается. На пайщиков, большинство из которых пенсионеры, всю жизнь проработавшие в колхозе, хотели повесить долги в десятки миллионов рублей. Сопротивляющихся пытаются очернить через СМИ. А сегодня люди не без основания опасаются, что к давлению подключился административный ресурс. С иском в суд обратилась районная прокуратура. И если ведомство выиграет, то простые сельчане могут лишиться земли, которую они получили в полном соответствии с законом за свою многолетнюю работу в колхозе.

Зачинщиком и вдохновителем этой «кампании» сельчане считают Александра Ратачкова. Человек этот в нашей области на слуху: возглавляет Агропромышленный союз области, входит в Совет бизнес-объединений при региональной Торгово-промышленной палате, успел засветиться в Общественных советах при Саратовской областной думе и при министерстве сельского хозяйства региона (здесь даже в качестве заместителя председателя).

Разбираться во всех перипетиях этой запутанной ситуации по телефону было просто непозволительно. Поэтому корреспондент «Комсомолки» выехал в Мордовокарайское МО Романовского района и попытался восстановить картину происходящего.

Земля и люди

Село Мордовский Карай когда-то было «передовиком»: две школы, два клуба, два колхоза, несколько тысяч человек населения. И работали практически все люди, разумеется, в этих хозяйствах. За свой труд на земле получали имущественные и земельные паи, которые сегодня и стали камнем преткновения. Сейчас колхозов не осталось, землю обрабатывают другие предприятия, но участки продолжают кормить своих владельцев.

Татьяна Михайлова, рассказывая о ситуации, в которой оказалась, слез сдержать не может. Она - ветеран труда, около 40 лет проработала в колхозе. Была и свинаркой, и телятницей, а на пенсию уходила с должности заведующей фермой. За работу получила земельный пай, право на еще один унаследовала от матери, тоже всю жизнь работавшей на колхоз. Сегодня один из участков она может потерять по решению суда, другой находится в аренде у ООО «Агронетика», хотя согласия на это она не давала. А в СМИ пишут (Татьяна Михайлова уверена, что по заказу «Агронетики» и Александра Ратачкова), что пенсионерка якобы мошенница и «задвоила» свой земельный участок, волшебным образом превратив его в два.

- Я в 29 лет одна осталась, без мужа поднимала троих детей. Работала, справлялась. Какие только трудности преодолевать не пришлось! А вот сейчас - давление, сахар, хожу с трудом. И налетели, стервятники! Хотят землю отнять! - причитает Татьяна Михайлова.

По словам женщины, это все происходит из-за того, что «Агронетика» пытается «задавить» местного фермера Александра Ускова. Пай - тот самый, по которому идет суд, - находится в аренде именно у него. Землю пытались и выкупить, предлагали 120 тысяч рублей. Пенсионерка живет бедно, но на такой шаг не пошла.

- Не могу пойти на такое предательство. У меня второй пай у ратачковских тоже был, но у них условия там плохие. Договор аренды с Усковым подписала. Так они еще два года после этого землей пользовались, не отдавали, а за пай не платили. Усков навстречу пошел, выдал зерно. За чужую землю, считай. Если бы не он, не знаю, как прожили бы, - рассказывает Татьяна Михайлова.

Про условия она нисколько не лукавит. В договоре с «Агронетикой» сказано, что владельцы земли получают зерноотходы. «Куры не всегда клюют», - прокомментировала пенсионерка. А Усков выдает зерно. «Еще несколько лет назад молола и хлеб пекла. Сейчас уже сил нет», - вспоминает женщина.

Организатором неприятностей уверенно называет Александра Ратачкова.

- Он с нами встречался как-то, на собрание пайщиков приезжал. Чувствует, наверное, отношение к себе - с двумя охранниками-мордоворотами прибыл. Хотя от кого тут обороняться? Одни старики остались, - говорит пенсионерка.

Хоть Татьяна Михайлова и готова бороться до конца, но писем из суда все же боится. Еще бы, в одном из них она прочитала, что должна кому-то более 30 млн рублей! Правда, не одна, а с 63 другими пайщиками, то есть на человека более 500 тысяч рублей, все равно для небогатых сельчан сумма неподъемная.

В аналогичной ситуации оказалась Людмила Телкова. Свой земельный участок она получила в наследство от бабушки. Сегодня сдает землю в аренду Александру Ускову. За это получает зерно, что позволяет держать подсобное хозяйство. Девушка находится в декретном отпуске, поэтому поддержка существенная. Кроме того, Усков помогает с обработкой личного огорода - выделяется техника для бесплатной вспашки. Иск на 30 млн рублей девушке тоже приходил. Но отступить не заставил.

- В суде в итоге доказали, что требуют с нас деньги необоснованно. Не знаю, что еще могут придумать. Опасаюсь, конечно. Приходили, предлагали: «Продай землю за 120 тысяч, проблем не будет». Но я отказалась. Как потом людям в глаза смотреть? Они борются, почему я сдаваться должна? - задает риторический вопрос Людмила Телкова.

Если пайщики-женщины говорили эмоционально, то Евгений Белоглазов события излагает спокойно и сдержанно. Он владелец трех паев. Один собственный - работал в колхозе, уходил из хозяйства в должности главного агронома. Всю жизнь отдал родному селу, уезжал только на учебу в вузе и на службу в армии. Все, что должен был Родине, отдал. Еще два пая принадлежали раньше отцу и матери. Отец - ветеран Великой Отечественной войны.

- Я вот одного не пойму, какой участок, по мнению прокуратуры, у меня незаконно? Может, унаследованный от отца-фронтовика, который воевал, а потом вернулся деревню поднимать? Не понимаю, что творится сейчас. Приходят непонятные люди. Я им ничего плохого не делал. А они, получается, хотят меня обобрать? И прокуратура теперь вместе с ними? Может, сейчас деньги главное, а не правда? У кого деньги - тот и прав. А нас, без денег, много, но мы не правы. Такие, что ли, законы? - спрашивает Евгений Белоглазов.

Есть у пенсионера вопросы и к Александру Ратачкову.

- На каком основании он пользуется имуществом колхоза? Я от отца унаследовал имущественный пай. Эти здания и все остальное принадлежат мне и другим пайщикам. Нам показали документы: якобы состоялось общее собрание, на котором было решено, что «Агронетика» будет бесплатно пользоваться колхозным наследством. Причем протоколов общего собрания мы видели два, они разные. А вот на самом деле, я так думаю, ни одного собрания не проводилось, не знаю о том, что в них кто-то участвовал. По моему мнению, все это подделка. И никому дела нет, никакой прокуратуре, - констатирует Евгений Белоглазов.

Рассказывают сельчане и о других «интересных» делах «Агронетики». Например, хозяйство обрабатывает поля, которые некогда использовались для выпаса скота. В селе Мордовский Карай уверены, что все это сделано самовольно, без необходимого оформления. Да и вообще предполагают, что земля для сельхозобработки не предназначена, только для пастбища. Но проверять данные факты, видимо, никто не собирается.

Фермер в осаде

Земельные паи, по которым идут суды, находятся в аренде у одного и того же фермера - Александра Ускова. Поначалу глава КФХ сослался на занятость и отказался от общения с журналистом. Но затем поддался на уговоры односельчан и согласился на встречу. Говорил Александр Усков осторожно и только по фактам - «доброжелатели» используют любые зацепки, чтобы давить на несговорчивого фермера.

- В судах мы с 2007 года, скоро 12 лет уже. Мне предложили работать на «Агронетику», но я отказался - у меня же свое хозяйство. Спустя какое-то время появился первый иск, - вспоминает Александр Усков.

«Застрельщиком» выступил один из пайщиков, который работал (и до сих пор трудится) в ООО «Агронетика», некто Николай Самородов. Про него рассказывали и предыдущие собеседники. В целом люди уверены, что их односельчанин (который, кстати, не коренной житель Мордовского Карая - приехал в 90-е) выступает инструментом давления на них по вполне определенным мотивам. Подал иск в суд - купил себе новенький «Рено Дастер», проиграл, пошел на апелляцию - ремонт в доме сделал. Тут не захочешь, а увяжешь.

Спорных поля два - площадью 426 и 531 га. Оппоненты Александра Ускова действуют методично и настойчиво: возникает иск по одному полю от Самородова, он идет по всем инстанциям и проигрывает, включая Верховный Суд. Затем все повторяется с другим полем. Потом к делу подключается «Агронетика», спор идет в арбитраже, доходит до высшей инстанции. Земля остается за Александром Усковым и пайщиками. Потом в бой идет ООО «Агро-МТС». Эта организация вообще зарегистрирована в Элисте (Республика Калмыкия), но ее учредителем является Александр Ратачков. Кстати, по информации, размещенной в базе данных юридических лиц Rusprofile, в настоящее время ООО «Агро-МТС» - недействующее предприятие. Зато в Элисте сейчас есть ООО «Варяг», учредителем которого тоже значится Александр Ратачков. Всего в базе данных на него внесены десятки записей - ООО, общественные организации и даже политическая партия (областное отделение «Аграрной партии России»). Александр Ратачков там является (или являлся, так как некоторые организации уже недействующие) учредителем, директором, председателем. География самая широкая, от Саратовской области до Пензы, Республики Калмыкия и Москвы.

- Иски подаются по двум полям. Одно площадью 426 га, я его арендую и обрабатываю более 10 лет. Сейчас оформил в собственность, пытаются представить, что это прошло с нарушением закона. Поле площадью 531 га хотят «вернуть муниципалитету». В смысле - вернуть? Оно муниципальным и не было. Это общедолевая собственность, принадлежит пайщикам. Муниципалитет на нее не претендовал никогда. Оба поля обрабатывает мое хозяйство длительное время, никаких вопросов не было. Но прокуратура почему-то решила, что муниципалитет пострадал, - удивляется Александр Усков.

Хотя жители села Мордовский Карай не удивляются. Район не такой большой. Прежде чем районный прокурор решил пойти в суд, рассказывают, машина Александра Ратачкова несколько дней подряд стояла у здания прокуратуры. Правда, сам Александр Усков от таких слухов отмахивается, вроде как не должно так быть, если по закону. Хотя фермер и не понимает, почему прокуратура подала такой иск в «защиту неопределенного круга лиц». Исходя из многолетней судебной практики понятно, что в этом «неопределенном кругу» только один пайщик - Николай Самородов, который свое право на землю уже реализовал (получил в собственность участок и сдал его в аренду). А на противоположной стороне - десятки людей. Выходит, что ведомство, которое должно стоять на страже общественного спокойствия, своими действиями может создать серьезное социальное напряжение в отдельно взятом районе Саратовской области.

- Сейчас непонятная ситуация складывается. Прокуратура требует признать, что я и другие пайщики владеем землей незаконно, что право собственности на участки у нас оформлено неправильно. Суд эту позицию поддерживает, но уточняет, что люди якобы имеют право получить землю на другом участке. А на основании каких документов? И на каком участке? Земля - ресурс не бесконечный. По сути, выходит, что у людей просто отбирают их собственность, - рассказывает Александр Усков.

С исками он не согласен абсолютно и готов отстаивать свою правоту во всех инстанциях.

- У нас все в соответствии с законодательством оформлено. Если бы где-то смухлевали, то не получилось бы 12 лет обороняться в суде, - улыбается глава КФХ.

Рассказал он и про историю с истребованием с пайщиков огромной суммы.

- Один из исков Самородов выиграл в районном суде, позднее мы его оспорили, конечно. Он хотел взыскать с ответчиков, а таких было 63 человека, затраты на юристов, которые он якобы понес, - более 30 млн рублей. За что там такие деньги, непонятно, как и то, откуда сельский рабочий взял такую сумму. Но привел в суд юристов, молодых ребят. Эти люди заявили, что деньги им передали наличными. В суд предоставили подписанный договор, где указано, что всю сумму они получили, - вспоминает Александр Усков.

Правда, история все же закончилась благополучно.

- Мы обратились в СУ СКР по региону, областные прокуратуру и ГУВД с просьбой проверить источник дохода, а также в налоговую с вопросом, был ли уплачен с суммы подоходный налог. Наши обращения метались по инстанциям, приходили отписки. Так ничем и не закончилось. Но мы настаивать не стали - там ребята молодые, на деньги, наверное, повелись. Зачем им за эту ошибку жизнь портить? А выплату снизили в итоге до 63 тысяч рублей, по одной тысяче на человека. Да и за этими деньгами никто не обращался, исполнительного производства не было. Видимо, испугались, что мы решим до конца разобраться в ситуации, затихли, - говорит Александр Усков.

Вообще, за годы борьбы историй накопилось немало. Например, не в первый раз вместо главы КФХ в качестве ответчика привлекают его полного тезку Ускова Александра Николаевича, также проживающего в селе Мордовский Карай, но не имеющего никакого отношения к земельному спору.

- Я на суде показываю копии двух паспортов, говорю: «Разные люди. Прописка, дата рождения». А судья отвечает: «Это к делу не относится». Как это так? Я даже материалы никакие не получаю, все моему тезке уходят. Вот в Казани да, там судья посмотрел и удивился, почему так вышло. У нас не так, - сожалеет фермер.

К жизни в осаде Александр Усков привык, хотя и порядком от этого устал. С 2007 года многое успело произойти. Его пытались обвинить в поджоге поля, где зрел урожай. Благо, в это время фермер оформлял банковские документы в соседнем районе, в Балашове. Потом хотели свалить вину на родственников Ускова. Обвиняли в угрозах убийством, нанесении побоев. Правда, «избитый» оказался вовсе без повреждений, и второе обвинение тоже развалилось из-за отсутствия даже каких бы то ни было намеков на доказательства. Было и прямое вредительство.

- Пытались перепахать поля моего хозяйства вместе с посевами. Мы заметили, вызвали полицию. Механизатор назвал человека, который дал такое распоряжение. Но закончилось все также ничем, никого не наказали, - рассказывает Александр Усков и добавляет, что все эти проблемы ему ни к чему. Чужой земли не надо, главное - чтобы не мешали обрабатывать свою. И не «задушили» проверками. В прошлом году КФХ уже пережило несколько внеплановых.

Местные власти с ситуацией хорошо знакомы. Глава администрации Мордовокарайского МО Наталия Воронина говорит, что муниципалитет в суде стороной не является и претензий на землю у него нет. Правда, добавляет, что Александр Усков всегда помогает администрации техникой и средствами на социальные нужды, поэтому называет его ответственным и добропорядочным предпринимателем и надеется, что его хозяйство работать продолжит.

В прокуратуре Романовского района комментировать ситуацию не стали. Заместитель прокурора Сергей Курышов попросил направить в ведомство письменный запрос.

Поле в 426 га Александр Усков обрабатывает уже более 10 лет. В суде пытаются доказать, что его претензии на землю незаконны

Кто вы, господин Ратачков?

После того как картина происходящего прояснилась, стало складываться впечатление, что жители Романовского района несколько демонизируют личность Александра Ратачкова. Неужели может быть таким человеком вроде как уважаемый предприниматель, которого привечают, в том числе и во властных коридорах?

Но, как оказалось, Александра Ратачкова не понаслышке знают не только в Романовском районе. Рассказывают про него также фермеры из Екатериновки, Ртищева, Калининска, Лысых Гор и других муниципалитетов. Люди называют фирмы, по их мнению, аффилированные Ратачкову (в некоторых он является учредителем, например в упомянутом выше ООО «Варяг»), которые действуют примерно теми же методами, что и «Агронетика» в селе Мордовский Карай. Суды, давление на сопротивляющихся, в том числе через СМИ. Через публикации, в которых фермеры представляются негодяями и даже преступниками.

«Комсомолка» будет внимательно следить за развитием событий в Романовском районе. В первую очередь издание сделает достоянием общественности информацию о каждой внеплановой проверке в хозяйстве Александра Ускова, если практика их проведения продолжится. Во-вторых, постараемся выяснить, на каком основании ООО «Агронетика», которую связывают с Александром Ратачковым, пользуется имуществом обанкротившегося СХПК «Новый путь». В-третьих, узнаем, действительно ли «Агронетика» захватила землю (распахала пастбища), и на каком основании сделала это, если сведения подтвердятся. В общем, постараемся, чтобы справедливость восторжествовала.