Саратовские родители и губернатор попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку

В Саратове 26 февраля в школе №6 в третий раз прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Впервые такое мероприятие состоялось в феврале 2017 года. Тогда свои силы пришли испытать по всей стране более 3 тыс. человек из 50 регионов России. У нас акция проходит второй раз.

Родителей в классе встретила напутственным словом министр образования Саратовской области Ирина Седова. Она рассказала, что и как именно будет происходить.

Министр образования Саратовской области Ирина СедоваФото: Дарья Вострикова

Губернатор Валерий Радаев, который также посетил акцию, пожелал, чтобы экзамен прошел без двоек. После чего вместе с Ириной Седовой и кикбоксером Даци Дациевым отправился проверять свои знания в общем потоке.

Каждый человек получил карточку, на которой был написан номер аудитории. С собой разрешалось взять только черную ручку и паспорт. После распределения экзаменующиеся прошли через специальный сканер и отправились по кабинетам.

Организатор экзамена Надежда Корнеева объяснила: материалы приходят в зашифрованном виде. С помощью электронного ключа — токена — член государственной экзаменационной комиссии ставит свою подпись, тем самым разрешая печать заданий. Все происходит на глазах учеников. Этот флеш-носитель необходим на каждом шаге работы. Он привязан не только к конкретному ответственному человеку, но и к пункту проведения экзаменов.

Бланк тестированияФото: Дарья Вострикова

Задания получены. Дальше — прослушивание инструкции, заполнение бланков и сам экзамен. В заполнении бланка №2, предназначенного для ответов, тоже есть свои нюансы.

Писать можно на только одной стороне и сдавать оба листа этого бланка придется независимо от того, сколько ученик написал.

Как только ученик закончил, он откладывает материалы и зовет организатора экзамена. В специальном протоколе школьник расписывается, что он сдает бумаги.

Все это упаковывают в конверт с сопроводительным бланком, где написано, сколько именно материалов упаковано. Его вскрывают в штабе, где происходит сканирование документов в присутствии члена государственной экзаменационной комиссии.

В итоге получается разрозненная информация: бланки №1 идут в электронном виде на обработку уже готовых результатов, бланки №2 обезличиваются и передаются в руки экспертных комиссий для проверки второй части. Потом все эти части соединяются с помощью кодов и шифров, которые напечатаны на листах пакета документов.

Через несколько минут после начала экзамена Валерий Радаев отложил листок и ручку и отправился наблюдать, как происходит процедура видеонаблюдения и сканирования документов.

Он признался, что участвует в этой процедуре первый раз, поблагодарил учителей и руководство школы, отметив профессиональную организацию экзамена и дружелюбную атмосферу.

Своими впечатлениями захотел поделиться известный кикбоксер Даци Дациев.

- Я бросил сам себе вызов. Честно, первый раз сдаю экзамен, я и в школе не сдавал. Вопросы тяжелые, но для меня это стимул, чтобы в следующий раз уже более подготовленным прийти и улучшить свои знания. Я успел ответить на семь-восемь вопросов. Всего их 35, но это за 3,5 часа делается, а у нас было 30 минут. Понял, что есть над чем работать, — добавил он.

Родители рассказали корреспонденту «КП-Саратов», каково же им было оказаться на месте собственных детей.

- Волнительно. Это очень ответственное мероприятие. Может быть, им будет проще сдавать экзамен, чем нам. Они только что учились и подготавливались, в отличие от нас. Мы тоже готовились, но не так. У меня старший ребенок уже сдавал ЕГЭ несколько лет назад, младший только будет. Приду, расскажу им об экзамене, поделюсь опытом. Уже сегодня увидел, что есть нюансы по заполнению, которые, безусловно, надо знать, — сказал Станислав Шувалов, один из участников пробного ЕГЭ.

- Не особо сложно было. Может быть, даже и проще, чем экзамен, который мы в свое время сдавали — сочинение, — добавил другой участник «родительского» ЕГЭ Александр Никифоров.

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