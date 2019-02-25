Под Саратовом в День защитников Отечества брат избил подростка из ревности

Под Саратовом в День защитников Отечества толпа подростков из ревности избила сверстника из села Тепловка. Мальчик попал в больницу. В минувшую субботу, днем, 23 февраля, четверо 17-летних подростков в поселке Новые Бурасы избили сверстника у здания местного клуба. Двое нападавших были из села Тепловка, двое из Новых Бурас. Среди нападавших был в том числе родной брат потерпевшего.

По предварительным данным, как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, драка произошла на почве ревности.

Инцидент попал на видео и теперь эта запись распространилась по Интернету.

На кадрах отчетливо видно, как парни избивают подростка руками и ногами. Тот пытается защищаться от обидчиков, машет ногами, но безуспешно.

Больше всего юноше досталось от обидчика в джинсах с подворотами. Хулиган сначала наносил удары руками, а потом и вовсе, наступил мальчику ногой в живот. Переведя дух, обидчик со всей силы прыгнул на лежащего юношу и принялся дубасить его кулаками.

На этом моменте остальные члены криминального квартета уже не трогали жертву, а только стояли рядом.

Как только жертву оставили в покое, та встала, упала, отползла в сторону, скрутилась в клубок и замерла на месте.

Глава Новобурасского района Алексей Воробьев рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что все нападавшие из благополучных семей, на учете ни разу не стояли. Сейчас они ждут, когда мальчик выйдет из больницы и будут у него просить прощения.

Сейчас мальчик находится в Саратовской областной детской клинической больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, его состояние удовлетворительное. Сначала его отправили в районную больницу, а оттуда уже перенаправлен сюда.

Сообщение о госпитализации было зарегистрировано в тот же день. По этому факту сотрудники полиции Новобурасского района проводят проверку.

Стражам порядка предстоит выяснить, в каких условиях жили и воспитывались подростки, а также оценить профилактическую работу в школе, куда ходили обидчики.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В настоящее время решается вопрос о том, чтобы передать материалы дела следователям СУ СКР. Об этом «КП-Саратов» сообщила Старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Надежда Волошина.