Из семьи, где девочка насмерть обварилась кипятком, могут изъять детей

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала «КП-Саратов» ситуацию со смертью маленькой девочки в селе Чапаевка Ершовского района.

- Эта семья многодетная. Самый старший — 2011 года рождения, после него родились близняшки, погибшая 2017 года рождения была самой младшей, — сообщила Загородняя.

Напомним, девочка 21 февраля, обварилась кипятком дома у бабушки. Мать и старшая родственница не стали обращаться в больницу. Через два дня, 23 февраля, малышка скончалась от ожогов.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что ранее семья была на учете как находящаяся в особо опасном положении, но в прошлом году ее сняли с учета.

- По данным администрации Ершовского района, информации, которая бы послужила основанием для лишения или ограничения родительских прав, в отношении каждого из детей не поступало за это время. Когда семья вызывает опасения, то ее ставят на учет, но у нас все равно стараются сохранить семью. Это последнее дело, когда мать или отца лишают прав. Сначала идет ограничение в родительских правах, только потом лишение, — подчеркнула Загородняя.

По ее словам, в данной ситуации надо смотреть со всех сторон: был ли это несчастный случай, когда сам ребенок схватился за кастрюлю, или что-то другое. К тому же выяснят, в каком состоянии были родители, когда случилось ЧП.

Также есть информация, что сейчас следователи организовали проверку по факту смерти ребенка.

- Комиссия по делам несовершеннолетних в дальнейшем принимает решение о лишении о родительских прав или изъятии только на основании непосредственной угрозы жизни или здоровью детей. Если они посчитают, что нельзя оставлять детей в этой семье и это опасно для них, тогда будет приниматься решение, — заключила уполномоченный по правам ребенка региона.

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