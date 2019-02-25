2019-02-25T13:01:23+03:00
Происшествия

Из семьи, где девочка насмерть обварилась кипятком, могут изъять детей

Татьяна Загородняя прокомментировала ЧП в Ершовском районе
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна ЗагородняяУполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна ЗагородняяФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала «КП-Саратов» ситуацию со смертью маленькой девочки в селе Чапаевка Ершовского района.

- Эта семья многодетная. Самый старший — 2011 года рождения, после него родились близняшки, погибшая 2017 года рождения была самой младшей, — сообщила Загородняя.

Напомним, девочка 21 февраля, обварилась кипятком дома у бабушки. Мать и старшая родственница не стали обращаться в больницу. Через два дня, 23 февраля, малышка скончалась от ожогов.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что ранее семья была на учете как находящаяся в особо опасном положении, но в прошлом году ее сняли с учета.

- По данным администрации Ершовского района, информации, которая бы послужила основанием для лишения или ограничения родительских прав, в отношении каждого из детей не поступало за это время. Когда семья вызывает опасения, то ее ставят на учет, но у нас все равно стараются сохранить семью. Это последнее дело, когда мать или отца лишают прав. Сначала идет ограничение в родительских правах, только потом лишение, — подчеркнула Загородняя.

По ее словам, в данной ситуации надо смотреть со всех сторон: был ли это несчастный случай, когда сам ребенок схватился за кастрюлю, или что-то другое. К тому же выяснят, в каком состоянии были родители, когда случилось ЧП.

Также есть информация, что сейчас следователи организовали проверку по факту смерти ребенка.

- Комиссия по делам несовершеннолетних в дальнейшем принимает решение о лишении о родительских прав или изъятии только на основании непосредственной угрозы жизни или здоровью детей. Если они посчитают, что нельзя оставлять детей в этой семье и это опасно для них, тогда будет приниматься решение, — заключила уполномоченный по правам ребенка региона.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мама мальчика, оставленного в Лосином острове: «Имею ли я право узнать, как там мой сын или уже нет?»
Правозащитники из ОНК Москвы побывали в камере у Надежды Куликовой прямо перед самым заседанием суда , на котором решилась ее судьба на ближайшие 2 месяца. Женщину арестовали и отправили в СИЗО
Новости 24
В Энгельсе мужчина обокрал чужой дом, когда его послали за закуской
Следователи проводят проверку по факту гибели годовалой малышки от кипятка
Панков о ЖК «Южный»: Вопросы по «дорожной карте» должны решаться оперативно
Саратовцев предупреждают о сильном снегопаде
В центре Саратова встали троллейбусы №№5 и 10
Мошенница прикинулась соседкой из первого подъезда, чтобы выманить у саратовчанки круглую сумму
Новые стандарты работы планируются для всех детских поликлиник Саратовской области
Саратовский Роспотребнадзор снял с реализации 98 партий детских товаров и игрушек
На совещании у Радаева обсудили производительность труда и деловой климат в свете послания президента
Ершовец убил друга за мат в свой адрес
У памятника «Землякам, погибшим в локальных воинах» в Саратове прошел митинг ко Дню защитника Отечества
В Балашове у мужчины арестовали машину за долг по транспортному налогу
Директора лесхоза в Марксе оштрафовали за щепки на делянке
Введен в эксплуатацию новый водовод по улице Ипподромная
В саратовском СУ СКР заработал телефон для экстренных жалоб от бизнесменов
Управляющую компанию из Маркса оштрафовали на 50 тыс. рублей за плохую работу
В поселке Ровное мальчики незаконно играли в игры для взрослых
Саратовский спортсмен стал чемпионом Европы по зимнему триатлону
Под Саратовом женщина тратила выделяемые на детей деньги на себя
Жителей Саратова призывают не платить за перенастройку телевизоров на «цифру»
В Балакове мать села на младенца, чтобы его убить
Мужчина избил до смерти сожителя кочергой за отвергнутый ужин
Саратовский спортсмен Даци Дациев наградил победителей чемпионата по кикбоксингу
Под Саратовом мужчина до смерти забил собутыльника из-за аморального поведения
Саратовские каратисты увезли пять медалей с всероссийского турнира
В Ершовском районе девочка получила смертельные ожоги, обварившись кипятком
Саблисты из Саратова завоевали три медали в Самаре
В Воскресенском районе на администрацию подали в суд за опасные дороги к школе
Под Лысыми Горами мужчина перевернулся на снегоходе в поле