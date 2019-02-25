Годаль: Критика в мой адрес — на 80% ложь

Волейбольный клуб «Протон-Саратов» представил ответ своего президента и по совместительству председателя региональной федерации волейбола Анатолия Годаля на публикацию в «КП-Саратов» интервью Романа Кукушкина, экс-главного тренера команды «Протон-БАЭС». В нем, напомним, Кукушкин назвал Годаля главным виновником развала действующей волейбольной команды Суперлиги и отсутствия успехов у вновь созданной команды «Протон-Саратов.

В тексте, озаглавленным «Последнее дело — переходить на личные обвинения», от имени Анатолия Годаля говорится, что «по мнению самого Годаля, эти заявления — попытка дискредитации как его лично, так и людей, которые работают в областном волейболе и тех, кто помогает этому виду спорта в саратовском регионе».

Далее, уже от первого лица, Анатолий Годаль отвечает на часть предъявленных ему претензий, в частности, почему игроки «Протона-БАЭС» не могли долгое время играть в новой команде. В этом, по мнению Годаля, виноват их предыдущий клуб.

- В областной федерации есть письма, которые мы отправляли клубу, в них Роман Кукушкин считается членом правления. Просили выставить счета за лицензии игроков, которые хотели перейти в «Протон-Саратов». Услышали нас в «БАЭС» только когда письмо с просьбой принять денежные средства и разобраться в ситуации было отправлено в офис Всероссийской федерации волейбола. После этого счета нам выставили, но играть девушки в Краснодаре, куда они поехали, не смогли — заявили мы их позже.

Это только один факт, показывающий позицию людей, которые пытаются дискредитировать команду «Протон-Саратов». Позиция очень простая — сделать максимально возможное, чтобы «Протону-Саратов» было сложно показать спортивный результат и проводить матчи чемпионата страны, — заявил Годаль.

Так, объяснив одну из причин провала возглавляемой им команды, Анатолий Годаль переадресует к руководству клуба «Протон-БАЭС» и вопросы о многотысячных штрафах, которые платит «Протон-Саратов».

- Много говорится о штрафах, которые получает «Протон-Саратов». Кукушкин прямо говорит: у нас есть система видеоповторов, игровое покрытие и многое другое, а у «Протона-Саратов» этого оборудования нет. Вопрос такой: на какие средства и кто именно помогал «БАЭС» приобретать это оборудование? — ответил Годаль на тему штрафов.

Он заявил, что слова Романа Кукушкина в интервью «КП-Саратов» — ложь на 80%. И объясняет, почему сильнейшие игроки разъехались по стране, не желая играть в новой саратовской команде. Попутно Анатолий Годаль замечает, что из «Протона» и раньше уходили сильные игроки.

- Интервью Романа Кукушкина — это передергивание фактов и на 80% ложь. Он постоянно говорит об игроках, которые якобы не захотели играть в «Протоне-Саратов» и ушли из «БАЭС» в другие клубы. Но почему и куда они ушли? Макарова — в московское «Динамо», Зайцева — в «Локомотив». Много игроков откажутся от возможности выигрывать с сильнейшими командами страны титулы? При этом в интервью нет слов об игроках из стартового состава, которые весной ушли из «БАЭС». Это Матиенко, Бавыкина, Галкина, Орлова, Малькова, Экерман. Причем связующая Матиенко уехала в клуб, который занял последнее место! Малькова поехала в Красноярск, а Шайдуллину мы вернули из Владивостока и взяли всех из «БАЭС», кто играл в Саратове в прошлом сезоне. Людей «БАЭС» терял постоянно. У меня вопрос: почему люди ежегодно и массово уходили из команды?

В Краснодар, к слову сказать, на первый выезд, мы поехали поездом. Из Екатеринбурга в Казань, а потом в Москву в декабре мы тоже ездили поездом. Это к словам об огромных суммах, которые «Протон-Саратов» тратит. На деле экономим, когда есть такая возможность, — сообщил Анатолий Годаль в своем письме.

Далее он заявил, что его критики (видимо, Роман Кукушкин, — прим. ред.) не интересуются ничем кроме контроля над денежными потоками, которые у них забрали. И Годаль требует от Кукушина ответа, почему «руководители, помогавшие клубу, в котором работал Роман Кукушкин, в какой-то момент утратили контакт с теми, кто этими денежными средствами распоряжался».

- Но вряд ли тем, кто меня критикует и обвиняет, это интересно. Интересно иное — контроль над денежными потоками, который был утрачен этим летом. На команду пять лет выделялись достойные для женского волейбола суммы — спонсорами, областными властями. В итоге компании и предприятия, руководители, помогавшие клубу, в котором работал Роман Кукушкин, в какой-то момент утратили контакт с теми, кто этими денежными средствами распоряжался. Почему? Ответа на этот вопрос в интервью нет, а есть личные обвинения в мой адрес.

Причем они касаются памяти и репутации людей, которых уже нет. В частности, Вячеслава Иванова, который долгие годы работал в мужском и женском волейболе Саратовской области, игроков, детских тренеров. Роману Кукушкину, когда Иванов покидал «Кристалл», где я играл, а потом стал тренером, было меньше десяти лет, но человек говорит о том, чему не был свидетелем и очевидцем. При этом свидетели живы. Это Сергей Сонюшкин, тренирующий женскую команду СГАУ, Александр Трубко, тренирующий сегодня мужскую команду Саратова, другие люди.

Забавно, что Кукушкин пытается сделать акцент на вылете саратовской мужской команды из Первой союзной лиги. На деле мы дважды поднимались в эту лигу в 80-х. По тем временам это было очень серьезное достижение.

Еще одна абсолютная ложь — результаты «Энергетика», который играл и выходил в Суперлигу своими силами и воспитанниками. Только в домашнем туре четыре матча выиграли, а всего – восемь. Этого не хватило, чтобы остаться в Суперлиге, но можно было вернуться. Увы, спонсору нашему стало не до спорта, изменились законы, которые позволяли спортивным клубам найти себе финансовую поддержку, — сказано в письме.

Анатолий Годаль, который не первый год возглавляет областную федерацию волейбола, признал, что критика по поводу проблем детского волейбола обоснована, и «это удобная мишень».

- Много грязи вылито в мой адрес по поводу подготовки волейболистов и волейболисток, которые родились и начинали играть в волейбол в Саратовской области. Это удобная мишень и тема — подготовка кадров, детский спорт. Действительно, проблем тут много. Они появились не вчера, а копились несколько лет и решать их придется, потратив на это время, силы и средства. Из текста интервью Кукушкина я выяснил: во всем виноват Годаль, хотя большинство волейболисток, уехавших из Саратова, в том числе Анна Мельникова, про которую в интервью рассказана любопытная история, были игроками профессионального клуба. Уходили люди профессиональной команды, а виноват в их выборе оказался председатель областной федерации, — заметил в письме Годаль.

В заключение он заявил о готовности публично ответить по всем пунктам обвинений в свой адрес.

- Много в интервью и других фактов, не имеющих ничего общего с реальностью. Это ложь, при помощи которой меня показывают с негативной стороны.

По всем обвинениям и фактам, которые порой перевернуты с ног на голову, я могу ответить буквально по пунктам. В том числе — публично.

Последнее дело — переходить на личные обвинения в спорах, тем более публичные, через СМИ, когда оппонент не имеет возможности ответить своему визави сразу, — делает вывод Анатолий Годаль.

Со своей стороны редакция «КП-Саратов» готова предложить площадку пресс-центра для такого публичного разговора.

Кроме того, Анатолий Годаль в своем письме не ответил на ряд конкретных острых вопросов и претензий, прозвучавших как в интервью Кукушкина, так и озвученных ранее болельщиками, журналистами и общественностью. «Комсомолка» рассчитывает получить эти ответы в личном интервью председателя областной федерации волейбола и президента «Протона-Саратов». Команды, которая по-прежнему остается единственной, не выигравшей в текущем сезоне женской Суперлиги ни одного матча.