2019-02-22T17:28:36+03:00
Происшествия

В клинике пластической хирургии Саратова пациентка умерла после липосакции

Женщина впала в кому и скончалась через два дня
Екатерина Семенова
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В клинике пластической хирургии скончалась пациентка. Фото из Instagram клиникиВ клинике пластической хирургии скончалась пациентка. Фото из Instagram клиники
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Пациентка саратовской клиники пластической хирургии TerraSomnia скончалась после того, как женщине сделали липосакцию (откачку жира — прим.ред.).

39-летняя пациентка приехала в Саратов из Казахстана. В частной клинике TerraSomnia, на 2-й Садовой, 72 она легла под нож хирурга и впала в кому. По предварительной версии, причиной могла быть обильная кровопотеря.

Спустя два дня, 21 февраля, женщина скончалась, несмотря на попытки провести реанимацию.

В клинике TerraSomnia пока не сообщают подробностей, однако отмечают, что это был несчастный случай.

- Министерство здравоохранения не осуществляет надзор и контроль за частными клиниками. По факту смерти пациентки, не страдающей какими-либо заболеваниями, проводится проверка, — сообщил «КП-Саратов» советник минздрава Александр Колоколов.

В саратовский СУ СКР пока материала по факту случившегося не поступало. Это подчеркнула старший помощник руководителя ведомства (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

Клинику возглавляет известный саратовский врач Светлана Вакула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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