В клинике пластической хирургии Саратова пациентка умерла после липосакции

Пациентка саратовской клиники пластической хирургии TerraSomnia скончалась после того, как женщине сделали липосакцию (откачку жира — прим.ред.).

39-летняя пациентка приехала в Саратов из Казахстана. В частной клинике TerraSomnia, на 2-й Садовой, 72 она легла под нож хирурга и впала в кому. По предварительной версии, причиной могла быть обильная кровопотеря.

Спустя два дня, 21 февраля, женщина скончалась, несмотря на попытки провести реанимацию.

В клинике TerraSomnia пока не сообщают подробностей, однако отмечают, что это был несчастный случай.

- Министерство здравоохранения не осуществляет надзор и контроль за частными клиниками. По факту смерти пациентки, не страдающей какими-либо заболеваниями, проводится проверка, — сообщил «КП-Саратов» советник минздрава Александр Колоколов.

В саратовский СУ СКР пока материала по факту случившегося не поступало. Это подчеркнула старший помощник руководителя ведомства (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

Клинику возглавляет известный саратовский врач Светлана Вакула.