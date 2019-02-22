Спасая жизнь трехлетнему ребенку, дорожники и фермеры под Саратовом объединились против снежных заносов

Дорожники в Ершовском районе Саратовской области, объединив усилия с фермерами и спасателями, смогли помочь доставить вовремя в больницу трехлетнего малыша. Для этого им пришлось в экстренном порядке во время метели тяжелую технику с федеральной трассы повернуть навстречу фермерскому трактору, пробивавшему путь из поселка Прудовой. Подробности истории выяснили корреспонденты «КП-Саратов».

Саратовская область в эту зиму постоянно звучит по всей стране, как аномальная зона снежных заносов и метелей. Здесь в январе-феврале часто перекрывают дороги, даже федеральные трассы, потому что ехать по ним в условиях снегопадов и метелей не только небезопасно, но даже невозможно.

Если в городах региона, после прекращения снегопадов, дороги расчищены, то в сельских районах ситуация значительно сложнее. Дело не только в частой нехватке техники и отсутствии у местных властей возможности наладить нормальное транспортное сообщение. Метель разных типов, низовая и верховая, в условия безлесных степных районов, даже без снегопада заметает только что очищенную дорогу за пару часов. На следующий день сугробы достигают уже 2-3 метров, и даже дорожники не всегда точно могут определить, где там под этой белой толщей идет дорога. В некоторых районах бывали случаи съезда в кювет уборочной техники, потому что водители не смогли угадать, где заканчивается дорожная насыпь – придорожные столбы и знаки бывают полностью засыпаны снегом.

Ершовский район в этом смысле не исключение. На этой неделе там произошел случай, который не стал печальным только благодаря самоотверженности, решимости и человечности всех участников этой, без преувеличения, спасательной операции.

В единую диспетчерскую службу района 20 февраля поступил сигнал от фельдшера из поселка Прудовой. Требовалась срочная квалифицированная медицинская помощь и операция 3-летнему малышу. К тому моменту уже пару дней поселок был фактически отрезан от райцентра – ветер, порывы которого превышали 20 метров в секунду, начисто сровнял дорогу от поселка с окрестными заснеженными полями. Высота сугробов по всей длине пути превышала 2 – 2,5 метра.

- На региональных и федеральной дорогах в районе в тот момент работали 15 единиц техники. Такое количество понадобилось, чтобы удержаться во время метели, поддерживать трассы в проходимом состоянии, —¬ рассказал «КП-Саратов» гендиректор ООО «ДРСУ» Артем Сагателян. Техника этого предприятия, расчищавшая участок федеральной трассы Саратов - Ершов - Озинки -Казахстан выдвинулась в сторону Прудового, когда от оперативного штаба поступила информация о том, что спасатели не могут пробиться туда, чтобы вывезти больного ребенка.

- Мы не останавливали работу на трассе, когда отправились людей выручать, чтобы потом проще было расчищать, — подчеркнул Артем Сагателян.

На тот момент официально в Саратовской области были закрыты только девять дорог в четырех районах.

Машина, аналогичная военной технике разграждения, пробивала снег от Ершова к Прудовому, им навстречу из поселка двигался тяжелый фронтальный погрузчик ООО «МТС Ершовская», предприятия, которое всю зиму помогает жителям района бороться со снежной стихией. За несколько часов они смогли расчистить чуть менее десяти километров – фактически выкопать каньон в снеговых заносах на дороге между райцентром и поселком.

На видео, которое предоставили редакции «КП-Саратов» участники спасательной операции, зафиксирован момент, когда дорожники и фермеры двигаясь навстречу, преодолевают последние десятки метров снежных заносов. После этого спасатели смогли доставить малыша в районную больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693208" frameborder="0"></iframe> Дорожникам в Ершове пришлось непросто - метель замела трассы метровыми сугробами.

Руководитель аппарата администрации Ершовского района Светлана Калинина подтвердила «КП-Саратов», что когда трехлетнего ребенка по звонку местного фельдшера срочно надо было госпитализировать в районную больницу, борьба со снежной стихией сплотила людей.

- Все понимают, что в такую трудную минуту надо быстро всем объединяться и помогать. С одной стороны у нас пробивал снег трактор от поселка Прудовое - ООО «МТС Ершовская», директор которого Александр Бесшапошников, а из Ершова пошло наше местное ДРСУ. Ребенка вовремя доставили, оказали всю необходимую и очень своевременную помощь, сейчас он в безопасности.

Вообще, в этом году очень активно у нас отработали на этой стихии фермеры с соответствующей техникой — трактора, машины, которые могут оказать помощь по расчистке дорог. Им от нас постоянно - слова благодарности, — рассказала Калинина.

Дорогу закрывали сугробы двухметровой высоты

Она также добавила, что за январь-февраль во время блокировок снегопадами и метелями районных трасс, фермеры и дорожные строители вывозили и спасали людей не раз. Был случай, когда тяжелая техника помогла вовремя доставить в роддом роженицу. Кроме того, недавно, благодаря самоотверженности нескольких бригад Ершовской скорой помощи и местных дорожников, тяжело заболевшего ребенка из поселка Зерновой, соседнего, Дергачевского района доставили в районную больницу. В райцентр Дергачи по сельским дорогам оказалось невозможно пробиться, а ершовские дорожники смогли добраться в соседний район.

- Не одна машина скорой застряли тогда в заносах, тем не менее, ребенка доставили, вовремя прооперировали, — подчеркнула Калинина, отметив роль в очередном спасении ООО «МТС Ершовская».