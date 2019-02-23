В Саратове иномарка перевернулась на крышу
Во Фрунзенском районе Саратова, на улице Шелковичная, днем 23 февраля перевернулся автомобиль Renault Logan.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла напротив дома №170, возле автобусной остановки «ЖК Царицинский».
По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. Один из очевидцев отметил, что автомобиль выезжал из двора «ЖК Царицинский», но из-за высокого сугроба не заметил проезжавший по Шелковичной автомобиль, поэтому ему пришлось резко вырулить в сторону. Машина сперва влетела в сугроб, после чего перевернулась на крышу, перегородив одну полосу движения.
ДТП в Саратове на Шелковичной улице.
Из-за ДТП на дороге возникла пробка в оба направления. Машины и автобусы вынуждены были объезжать место аварии по одной оставшейся полосе.
О пострадавших в аварии не сообщается.
Напомним, в Саратове ситуация на дорогах по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что проезжую часть на многих улицах заметно расширили, но местами снег и наледь до сих пор становятся причинами ДТП.
Автомобиль перегородил полосу движения. Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU