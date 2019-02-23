В Саратове иномарка перевернулась на крышу

Во Фрунзенском районе Саратова, на улице Шелковичная, днем 23 февраля перевернулся автомобиль Renault Logan.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла напротив дома №170, возле автобусной остановки «ЖК Царицинский».

По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. Один из очевидцев отметил, что автомобиль выезжал из двора «ЖК Царицинский», но из-за высокого сугроба не заметил проезжавший по Шелковичной автомобиль, поэтому ему пришлось резко вырулить в сторону. Машина сперва влетела в сугроб, после чего перевернулась на крышу, перегородив одну полосу движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693661" frameborder="0"></iframe> ДТП в Саратове на Шелковичной улице.

Из-за ДТП на дороге возникла пробка в оба направления. Машины и автобусы вынуждены были объезжать место аварии по одной оставшейся полосе.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, в Саратове ситуация на дорогах по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что проезжую часть на многих улицах заметно расширили, но местами снег и наледь до сих пор становятся причинами ДТП.

Автомобиль перегородил полосу движения. Фото соцсетей

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