2019-02-23T16:20:51+03:00
Происшествия

В Саратове иномарка перевернулась на крышу

Водитель не справился с управлением и врезался в сугроб [видео]
Екатерина Семенова
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На Шелковичной улице перевернулась иномаркаНа Шелковичной улице перевернулась иномарка
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Во Фрунзенском районе Саратова, на улице Шелковичная, днем 23 февраля перевернулся автомобиль Renault Logan.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла напротив дома №170, возле автобусной остановки «ЖК Царицинский».

По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением. Один из очевидцев отметил, что автомобиль выезжал из двора «ЖК Царицинский», но из-за высокого сугроба не заметил проезжавший по Шелковичной автомобиль, поэтому ему пришлось резко вырулить в сторону. Машина сперва влетела в сугроб, после чего перевернулась на крышу, перегородив одну полосу движения.

ДТП в Саратове на Шелковичной улице.

Из-за ДТП на дороге возникла пробка в оба направления. Машины и автобусы вынуждены были объезжать место аварии по одной оставшейся полосе.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, в Саратове ситуация на дорогах по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что проезжую часть на многих улицах заметно расширили, но местами снег и наледь до сих пор становятся причинами ДТП.

Автомобиль перегородил полосу движения. Фото соцсетей

Автомобиль перегородил полосу движения. Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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