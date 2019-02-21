Компания «ФосАгро» представила на агрофоруме минеральные удобрения для саратовских аграриев

Саратовская область входит в зону рискованного земледелия. Осадков у нас выпадает куда меньше, чем необходимо для обильных урожаев, поэтому аграрии каждый год с опасением ожидают, какие сюрпризы преподнесет им погода.

Существуют способы снизить риски, например, использование систем орошения. Но это не решит всех проблем, так как год от года почва истощается, теряя полезные для растений вещества. Поэтому выход один — вносить их искусственно.

На втором агропромышленном форуме «Саратов-Агро. 2019» свою продукцию представила группа «ФосАгро», одна из крупнейших мировых компаний по производству минеральных удобрений. В ассортименте— 39 марок минеральных удобрений и монокальцийфосфат – кормовая добавка для скота и птицы. Кстати, Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») – единственный в России и крупнейший в Европе производитель этого продукта. Компания экспортирует удобрения более чем в 100 стран, почти треть всех поставок — на российский рынок, больше, чем в любую другую страну мира. 2,43 млн тонн минеральных удобрений «ФосАгро». Именно столько приобрели в прошлом году российские фермеры. На саратовском форуме компания представила широкий спектр минеральных удобрений и агрохимических средств для повышения плодородия почв и управления урожайностью и качеством сельхозкультур. Азотно-фосфорные удобрения производства Балаковского филиала АО «Апатит» хорошо знакомы аграриям области. Кроме них компания представила линейку NPK-удобрений с серой, которые повышают урожайность и качество зерновых и масличных культур: подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», работающая в десятках регионах страны, презентовала жидкое комплексное удобрение NP 11:37 для широкого спектра сельхозкультур.

Компания «ФосАгро» представила на агрофоруме стенд с продукциейФото: Екатерина Семенова

Номенклатура «ФосАгро», действительно, впечатляет. Но специалисты уверены, что необходимо также повышать культуру земледелия, в том числе и среди саратовских аграриев. Не все из них, к сожалению, пока понимают важность питания почв для достижения высоких урожаев.

- Мы хотим вести более активный диалог с местными фермерами, конечно, при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства. Наша общая задача сделать так, чтобы область, как и в прошлом году, получила высокий урожай яровых и озимых, — рассказала на агрофоруме Леся Лифанова, ведущий специалист отдела развития химического производства балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Леся Лифанова рассказала об агрополигонеФото: Екатерина Семенова

Она выступила на круглом столе «Агроинновации: от научного достижения — к реальному производству» с докладом «Агротехнологии в системах питания зерновых и масличных культур. Результаты опытов 2018 г.», где рассказала о новом проекте для Саратовской области — агрополигоне. Осенью была проведена подготовка земли, глубокая вспашка и боронование. Уже этой весной на землях Балаковского филиала АО «Апатит» начнутся полевые испытания. Как рассказала Леся Лифанова, на 20 гектарах будут разбиты несколько делянок, по два гектара каждая, где разные культуры будут «подпитывать» разными видами минеральных удобрений. При этом специалисты смогут проанализировать, как влияет подкормка при использовании на разных фазах роста.

Леся Лифанова выступила на круглом столе «Агроинновации: от научного достижения — к реальному производству»Фото: Екатерина Семенова

В дальнейшем планируется увеличить площадь агрополигона примерно до 200 гектаров, что позволит проводить больше исследований.

- Это новая для нас технология и она возможна при тесном сотрудничестве аграриев, производства и науки. Кроме «ФосАгро» в проекте принимают участие саратовский институт «Россорго» и НИИСХ «Юго-Востока», Саратовский Государственный агарарный университет им Н.И. Вавилова, а также ГК «Пегас», — отметила Леся Лифанова.

В 2018 году аналогичные полигоны компания «ФосАгро» создала в Орловской, Воронежской и Липецкой областях, за год на них были апробированы восемь систем питания растений. Накопленный там опыт будет перенесён в Саратовскую область и дополнен новыми знаниями. Министр сельского хозяйства нашего региона Татьяна Кравцева выразила большую заинтересованность в проекте и обещала поддержку со стороны правительства. А Сергей Деревягин, заместитель директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», рассказал, что агрополигон для Саратовской области явление новое. Его коллеги по институту проводят аналогичные испытания, но на своих участках учёные не исследуют растения так наглядно.

- На агрополигоне предполагается свободный доступ для специалистов. Каждое растение можно будет потрогать, замерить, — отметил Сергей Деревягин.

Сергей Деревягин поддержал проект агрополигонаФото: Екатерина Семенова

Такая наглядность должна подтолкнуть наших аграриев к широкому внедрению минеральных удобрений. Ведь если каждый производитель сможет оценить, насколько эффективны минеральные удобрения при правильном применении, то сам задумается о необходимости их использования. Кроме этого, по итогам исследования на агрополигоне, специалисты планируют полностью развеять миф о неэффективности водорастворимых минеральных удобрений в условиях засушливого климата.

Впрочем, уже сейчас миф этот доживает последние дни. К примеру, руководитель хозяйства из Аткарского района Анатолий Гурьев, который стал первым посетителем стенда «ФосАгро» на выставке, признался, что удобрения «ФосАгро» на его полях помогают добиться высоких урожаев.

- Удобрения мы используем постоянно, применяем наряду с орошением. С «ФосАгро» работаем уже давно и очень успешно. Они помогают нам во всех делах и начинаниях, поэтому сотрудничеством мы неизменно довольны. Сразу скажу, что после внесения удобрений урожайность повысилась в разы. Минеральные удобрения при правильном выборе марки и своевременном внесении дают колоссальный эффект – повышают урожайность и способствуют восстановлению почв. На агрофорум хотели приехать мои коллеги из других районов — Калининского, Балашовского, Петровского — но не смогли, поэтому я представляю их всех, делаю заявки. И по возвращении домой, конечно, буду все рассказывать.