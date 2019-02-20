В Саратове от тяжести снега рухнул очередной памятник архитектуры

В центре Саратова обрушилась стена трехэтажного дома.

Как сообщил с места происшествия корреспондент «КП-Саратов», разрушилась стена в районе третьего этажа.

Дом №109 по улице Мичурина, на пересечении с Соборной, — жилой, но на третьем этаже, где случилось ЧП, никто не проживает.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники «скорой помощи», полиции, МЧС.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиция и медикиФото: Александр Уриевский

На втором этаже расположено кафе «Апельсин», но весь персонал успел покинуть помещение. Они выбежали, как только над их головами началось разрушение.

Очевидцы рассказали, что причиной стало падение снега. Соскользнувшая с крыши лавина потянула за собой кровлю, а следом и кирпичную кладку. Стена оказалась «выпучена», окна на этаже перекосило.

Стену и окна перекосило под тяжестью снегаФото: Александр Уриевский

Из-за опасности дальнейшего разрушения, улицу Мичурина перекрывают. Специалисты считают, что стена может обвалиться в любой момент и засыпет тротуар и проезжую часть. Сейчас спасатели провели разведку, обнаружили, что внутри никого не осталось. Теперь специалисты обеспечивают безопасность по периметру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/693090" frameborder="0"></iframe> Периметр опасного участка на месте обрушения дома в Саратове перекрывают.

Будут решать — рушить опасную стену или нет. Мнения спасателей разделись — некоторые считают, что достаточно сильного ветра, чтобы кладка третьего этажа рухнула вниз. По словам других, перекрытия на первом и втором этажах в порядке.

Улицу Мичурина перекрывают из-за опасности дальнейшего обрушенияФото: Александр Уриевский

Дом является памятником архитектуры, он был построен в 1890 году.

Это не первый инцидент со старинным зданием в Саратове. Недавно на улице Радищева, на пересечении с Чернышевского, обрушилась крыша в доме генерала Деникина.

Обрушился дом генерала Деникина в СаратовеФото: Ольга Муравлёва

Тогда едва не пострадала продавец магазина на первом этаже.