2019-02-20T11:50:56+03:00
Общество

В Саратове открывается большой магазин товаров для дома

Торжественное открытие намечено на 8 марта
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В Саратове открывается большой магазин товаров для домаВ Саратове открывается большой магазин товаров для дома
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В начале марта в Саратове открывается магазин федеральной розничной сети товаров для дома «Комфорт», с ассортиментом более 20 000 наименований, среди которых:

Посуда

Текстиль

Декор и предметы интерьера

Бытовая химия

Бытовая техника

Ручной инструмент

Электротовары

Хозяйственные товары

Товары для авто

Товары для сада и огорода

Изделия из пластика

Сезонные товары (товары для спорта, отдыха и туризма, новогодние украшения).

«Комфорт» — первый в Саратове крупный магазин подобного формата и на фоне закрывшейся «Уютерры» выигрывает количеством и разнообразием товара, а также доступной ценой. Уже в марте покупатели смогут в этом убедиться, порадовав себя и близких приятными покупками.

Магазин будет открыт в рабочем режиме уже с 4 марта, а официальное, торжественное открытие состоится 8 марта.

- Торжественное открытие в международный женский день — не случайность, ведь магазин «Комфорт» — это настоящий подарок для прекрасной половины, для наших милых женщин, которые поддерживают чистоту, уют и теплую атмосферу в жилище, вкусно готовят, красиво накрывают на стол, собирают завтраки детям в школу и каждый день без перерыва и выходных заботятся о нашем комфорте, — поделились представители розничной сети.

Организаторы праздника обещают развлекательную программу с ведущим, конкурсами и розыгрышами подарков, фотосессией и вручением дисконтных карт.

Итак, магазин «Комфорт» будет расположен на 1 этаже ТЦ «Город», по адресу Большая Садовая 153/163, район автовокзала. Совершать покупки можно будет уже с 4 марта, торжественное открытие состоится 8 марта в 10:00. Работать магазин будет ежедневно с 10:00 до 21:00 без перерыва и выходных.

В Саратове открывается большой магазин товаров для дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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