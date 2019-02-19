В Саратове 4 часа выскребали из-подо льда машину центра маникюра

В Саратове под снегом похоронили очередной автомобиль. Но если ранее это делала стихия, заваливая снегопадом оставленные без присмотра авто, то в этот раз постарались уборщики снега. Мастерам ногтевого дизайна пришлось потрудиться, чтобы высвободить малолитражку из снежно-ледяного плена.

Адрес бедствия на фото - Мичурина, 96. Почти полностью оказалась погребена под снегом и льдом «ОКА» учебного центра маникюра и педикюра «Нефертити».

Очевидцы сообщили, что снег чистили с крыши на тротуар, а с него перекидывали в автомобильный карман, где стояли машины. В результате там не один автомобиль оказался погребенным под снегом и льдом. Как уточнил корреспондент КП-Саратов» у владельцев авто на фотографии, на откапывание «ОКИ» сегодня, 19 февраля, у двух человек ушло 4 часа.

После оттепели 17-18 февраля, сегодня ночью и днем в Саратов пришли сильные морозы.

Кроме крепких ногтей для вызволения машины понадобились более серьезные средстваФото: Александр Уриевский

Это не первый случай в Саратове, когда машина оказалась полностью погребена под снегом и через нее даже проложили пешеходную дорожку. Чаще всего, в последние дни автомобили в областном центре становятся жертвами снежных лавин и ледяных глыб упавших с крыш. К сожалению, продолжает расти статистика пострадавших от схода снега и льда жителей Саратова и даже сотрудников МЧС. Сегодня же с козырька гостиницы "Спорт" на Улице Чернышевского обрушился лед, упавший с крыши Дворца спорта "Кристалл". Госпитализирован мужчина в состоянии средней тяжести.