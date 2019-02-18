В Саратовской области морозы борются с оттепелью

В Саратове и области на неделе с 19 по 24 февраля морозы будут чередоваться с оттепелью.

- Похолодание наступит 19 и 20 числа без существенных осадков. Температура ночью 19 февраля по региону будет -10–15 градусов, в северных районах до -20. Днем — -8–13, к северу до -16. Минимальные ночные температуры 20 числа будут примерно такими же, но до -20 при прояснении. Днем будет уже потеплее — -1–6 градусов, — сообщила «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Оттепель придет в область днем 21 февраля вместе с мокрым снегом. На следующий день осадки прекратятся вместе с понижением температуры. Выходные ожидаются морозными — -15–20 градусов и до -23.

В Саратове ближайшей ночью, 19 февраля, будет -13–15. Следующей ночью, 20 февраля, — -10–12 градусов, а 21 — около -7. Днем же 19 числа — от -7 до -9, 20 февраля — теплее от -2 до -4, теплее всего в облцентре будет 21 февраля — около 0 градусов. Ночью и днем 22 февраля — от -1 до -3, после этого пойдет снижение температуры.

В выходные Саратов и область подморозитФото: Ольга Муравлёва

Как отметила Светлана Цветайло, ветер будет менять направление. В ближайшие двое суток преимущественно северного и северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с и порывы по области — 16–21 м/с. Кратковременно ночью и утром может быть до 23 м/с. После этого ветер ослабнет, но вновь усилится 21 февраля, когда будет проходить атмосферный фронт вместе с осадками и оттепелью.

При сильном ветре может быть обламывание веток, поднятие легких конструкций, предметов на балконах.

- Эти чередования значат, что надо быть готовым ко всем проявлениям погоды, одеваться универсально. В оттепель с крыш и карнизов будет сползать снег. На стволах деревьев пласт будет утяжеляться, вместе с ним станут падать ветки. Для тех, кто паркуется в таких местах, это может стать причиной ЧП, — отметила замруководителя Гидрометцентра.

На дорогах и тротуарах ожидается гололедицаФото: Екатерина Семенова

Вместе с тем она напомнила, что морозы после оттепели приводят к гололедице на дорогах и тротуарах, что может спровоцировать ДТП и травмирование пешеходов.

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