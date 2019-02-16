Под Саратовом от снега рухнула очередная крыша

В Саратовской области продолжают рушится крыши. Сегодня, 16 февраля, очередной случай. На этот раз рухнула кровля жилого дома в Пугачеве.

- На улице Оренбургская крыша многоквартирного жилого дома №160/2 не выдержала тяжести снега. Шиферная кровля проломилась над вторым подъездом. Общая площадь повреждения составила 80 кв. метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Известно, что двухэтажный дом на три подъезда был построен в 1996 году. В нем прописаны 28 человек, хотя по факту проживают 20, шесть из которых — дети.

Пострадавших при обрушении крыши не было, на место оперативно выехали сотрудники МЧС, службы спасения, газовики. Коммуникации были проверены, оказалось, что повреждений нет.

По словам руководителя областной службы спасения Юрия Юрина, жильцы самостоятельно выбрались из дома, помощь специалистов особо не потребовалась.

Сейчас жители, которые самостоятельно управляют домом, решают вопрос восстановления кровли и возможность вернуться в свои квартиры.

Уходящая зима стала испытанием для саратовских крыш. Продолжительные снегопады и недостаточная очистка снега привела к мощным сугробам. В период оттепели, как, например, сегодня, снег напитывается влагой и тяжелеет. Поэтому обрушения повторяются регулярно.

- Это уже рядовой случай. В связи с аномальным снегом, таких происшествий немало, — поделился опытом с «КП-Саратов» Юрий Юрин.

«Богата» на обрушения была минувшая неделя, когда практически ежедневно происходили ЧП. В Саратове рухнула крыша памятника архитектуры — Дом генерала Деникина, там едва не завалило в помещении продавщицу магазина на первом этаже и чуть-чуть не задело прохожего.

На Радищева обрашилась крыша дома генерала ДеникинаФото: Ольга Муравлёва

Обрушения были на улице Тагильская, где пострадал дом, на Пензенской — там рухнула крыша производственного здания.

Рухнула крыша дома на Тагильской улице. Фото прокуратуры

Кстати, в Пугачеве это не первый случай. 8 февраля там рухнула крыша в детском саду «Березка».

В детсаду Пугачева рухнула крыша детсада. Фото прокуратуры области

После многократного повторения ЧП власти начали принимать меры. Губернатор Валерий Радаев 8 февраля провел заседание комиссии по ЧС и потребовал усилить контроль за очисткой крыш от снега. Администрация Саратова после этого начала регулярно публиковать https://www.saratov.kp.ru/online/news/3384753/график уборки кровель, а также отчитываться о проделанной работе.

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