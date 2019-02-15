Под Саратовом двое пожарных пострадали при тушении церкви

В Балашове Саратовской области, на улице Авиаторов, 3, сегодня днем, 15 февраля, горел храм Иоанна Богослова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, площадь пожара — около 1 тыс. кв. м. Во время ЧП часть здания обрушилась.

На месте работают уже восемь единиц техники (ранее «КП-Саратов» сообщала о семи машинах). Пожар произошел в нежилой части храма, однако у него есть пристройка, в которой живут священники, — ее сейчас поливают водой, чтобы защитить от огня.

На момент ЧП людей в храме не было, поэтому среди посетителей и жильцов обошлось без пострадавших. Однако травмы получили двое пожарных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692114" frameborder="0"></iframe> На улице Авиаторов, 3 горит церковь Иоанна Богослова.

Как подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС, во время тушения пострадали двое сотрудников ведомства. У одного перелом костей правого предплечья, у другого — ушиб поясницы. Они были госпитализированы в Балашовскую ЦРБ в тяжелом состоянии. В пресс-службе Минздрава отметили, что такие травмы характерны при падении с высоты.

По поручению министра здравоохранения области Натальи Мазиной к оказанию медпомощи пострадавшим уже подключаются специалисты ведущих клиник Саратова. При наличии медицинских показаний будет рассматриваться вопрос о задействовании службы санитарной авиации для транспортировки пациентов в облцентр.

Для тушения возгорания прибыли восемь пожарных расчетов. Фото ГУ МЧС

У храма Иоанна Богослова нет куполов, так как он располагается на территории бывшей военной части, где раньше был штаб этой самой части.

Сообщение о возгорании поступило в 12:25, через полчаса, в 13:08, объявлен второй номер сложности (повышенный). Локализация произошла в 13:39.

Причина пожара сейчас уточняется.