«Шэлдом» не вытянул «Ноту»

Газета «Комсомольская правда в Саратове» уже писала об этой истории. Напомним, ЖК «Нота» - многоэтажка, которую планировала возводить неподалеку от набережной компания «Шэлдом». Причем действовал застройщик, как это принято говорить, нахрапом. Земля под неудавшимся жилищным комплексом, вообще-то, изначально не предназначалась для капитального строительства. В 2004 году администрация Саратова предоставила участок общественной организации «Правопорядок» в аренду без права капитального строительства на 15 лет. Уже в 2009 году в обязательстве произошла замена стороны, СРОО «Правопорядок» уступила свои права ООО «Мотор».

Еще через 7 лет, в 2016-м, новый владелец заключает с администрацией Саратова дополнительное соглашение об изменении вида разрешенного использования участка. Появилась возможность строить на нем многоэтажные жилые дома (от 9 этажей). Несмотря на то, что под застройку, по законодательству, земля предоставляется только по результатам аукциона! Да и в целом участок находится в оползневой зоне.

Примерно в то же время право на аренду земли снова было переуступлено. На этот раз ООО «Мотор» передал землю «Шэлдому». Стало понятно, ради кого проводились все эти кульбиты. Закипела работа - строители начали забивать сваи.

На официальном сайте «Шэлдома» появилась красивая рекламная картинка нового жилого комплекса, который назвали «Нота». Три элегантные многоэтажки. Тут уже взвились граждане, живущие неподалеку, и общественники - инфраструктура микрорайона не потянула бы такую нагрузку! Поднявшаяся волна дошла до прокуратуры. Поэтому ли, или самостоятельно, но надзорное ведомство углядело в деятельности «Шэлдома» нарушение и обратилось в суд. Примерно в это же время аппетиты застройщика стали поскромнее, на официальном сайте три многоэтажки-«ноты» превратились в одну. А прокуратура суд проиграла.

Но тема на этом не закрылась. Ловкий фокус с уводом земли не понравился представителям антимонопольной службы. Теперь уже это ведомство отправилось в суд с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства, это произошло в июле прошлого года. Прокуратура областное УФАС полностью поддержала.

Суд первой инстанции претензии признал обоснованными. Это решение, разумеется, было оспорено - кто захочет терять лакомый кусок? Но буквально на днях Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил, что выделение земли конкретному застройщику без проведения аукциона - поступок незаконный.

Каким образом «Шэлдому» удалось добиться права на строительство? Доподлинно неизвестно. Однако на ответ как бы намекает то, что в настоящее время председатель комитета по управлению имуществом (КУИ) администрации Саратова Елена Салеева подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, при этом расследование объединено с коррупционным делом бывшего начальника отдела муниципального контроля КУИ Андрея Краснова. Как рассказала адвокат Салеевой Елена Сергун, следователи считают, что чиновница за вознаграждение согласовала вид разрешенного использования участка. Как раз то же самое, что было проделано для «Шэлдома».

Пока ситуация складывается так, что чиновники за свои фокусы с землей наказание понесут. А вот заведут ли дело на застройщиков, которые привыкли пробивать все свои вопросы, занеся конверт в нужный кабинет? Вообще сейчас двух представителей этой братии засудить могут, это печально известные Алексей Абасов и его супруга Галина Чернова. Правда, изначально взяли их за другое. Но если, например, представители «Шэлдома» за свое право на строительство дали должностному лицу взятку, то отвечать за такой поступок они также должны по-полной.