Вселенная в миниатюре

Черное и белое. Два вечных антипода, два цвета, символизирующих начало и конец, добро и зло, свет и тьму. Кажется, что между ними чёткая контрастная граница, но на самом деле мало что так сочетается друг с другом и представляет суть одного целого — жизни во всем ее многообразии.

Черно-белое противостояние уже полтора тысячелетия лежит в основе единства, которое можно назвать Вселенной в миниатюре. Шахматы. За время существования игры было сыграно, наверное, столько же партий, сколько мы видим звёзд на ночном небе. И их число растёт, причём в последнее время значительно. Шахматисты, действительно, как астрономы, открывающие новые галактики, познают тайны и скрытые возможности этого искусства. 64 клетки, 32 фигуры и неисчислимое количество возможностей поставить шах и мат сопернику. В шахматы играют все – и умудрённые опытом взрослые люди и малыши, которые только-только научились ходить. Турниры разного уровня и значимости проходят по всей планете каждый день.

В Балакове Саратовской области, например, на днях играли представители силовых структур и студенты одного из колледжей. Победили ветераны-силовики из «Боевого братства». В школах города работают профильные классы. Их первооткрывателем стала компания «ФосАгро» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов. При ее поддержке во всех регионах присутствия предприятий Группы, реализуются комплексные программы развития детского спорта и образования. А шахматы, по мнению химиков, являются в этом деле очевидным подспорьем. Именно потому в подшефной средней школе №25 г. Балаково в 2016 году открылся современный шахматный класс, а, спустя пару месяцев, аналогичный кабинет появился также в подшефном детском саду №70.

Это лишь малая часть «шахматных» проектов Компании. «ФосАгро» на протяжении многих лет — партнер Российской шахматной федерации (РШФ). И на днях состоялась церемония подписания Соглашения о пролонгации сотрудничества. Объем поддержки данного вида спорта на текущий год только по линии РШФ запланирован в размере 30 млн рублей.

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков во время торжественного собрания отметил, что «Российская шахматная федерация богата своими традициями: она проявила себя не только в подготовке шахматистов высокого мирового уровня, но и в популяризации шахмат в нашей стране. И в этом деле мы изрядно продвинулись во многом благодаря конкретной, ежедневной работе, которую делает Российская шахматная федерация». Он выразил признательность Андрею Гурьеву и компании «ФосАгро» за поддержку шахмат, отметив, что «это передовая, пользующаяся во всём мире уважением компания, известная также своим ответственным отношением к шахматам.

- Совсем недавно наш Президент, выступая перед бизнесменами на форуме «Деловой России», рассказал, что наши компании поставляют удобрения, которые не содержат вредных веществ. В том числе он имел ввиду как раз поставки компании «ФосАгро, — заметил Дмитрий Песков.

Сотрудничество «ФосАгро» и РШФ — пример эффективной работы бизнеса и шахматной федерации. Подобное партнерство направлено не только на сохранение, но и на повышение уровня развития шахмат в России, уверен президент Международной шахматной ассоциации (FIDE), председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

- ФосАгро на протяжении многих лет поддерживает шахматы, в которые играют в России и во всем мире. Помимо партнерства с РШФ с 2010 г., спонсорства матчей за звание чемпиона мира по шахматам — в Сочи, в Нью-Йорке и в Лондоне, в регионах своего присутствия в своих подшефных ФосАгро-школах и детских садах мы открываем шахматные классы, — продолжая популяризацию шахмат в России и за рубежом. За годы сотрудничества российские детишки завоевали более сотни медалей в детских соревнованиях, российские шахматисты становились чемпионами мира в различных шахматных дисциплинах, —заявил Дворкович.

- Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет плодотворным для российской шахматной школы, и в Россию в скором времени обязательно вернётся мировая шахматная корона, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент и член Попечительского совета РШФ Андрей Гурьев. Он поблагодарил Дмитрия Пескова за попечительство над Российской шахматной федерацией, отметив, что без общей поддержки шахматы не были бы так популярны в мире, как сейчас.

Кстати, «ФосАгро» содействует развитию не только шахмат. Компания выступает давним партнёром Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики г. Москва, Всероссийской федерации плавания, Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Также «ФосАгро» выступает спонсором профессиональных команд во всех регионах своего присутствия: Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Саратовской областях. Чтобы извечное противостояние черного и белого, коим является наша жизнь, обрела иные, более яркие краски.