В Саратове мать оставила двух детей замерзать в квартире с открытыми окнами

В Саратове спасены замерзающие дети.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по предварительной версии, на морозе их оставила собственная мать.

ЧП произошло на минувшей неделе, 7 февраля. Очевидцы заметили, что в доме №29 по улице Гвардейская в Ленинском районе на подоконнике балкона третьего этажа находится 5-летняя девочка без верхней одежды. При этом она стояла там долгое время.

Бдительные граждане вызвали спасателей, которые сперва попытались зайти в квартиру через дверь, но там никто не открывал. Тогда альпинисты проникли на балкон, спустившись с крыши.

Как оказалось, в квартире находится еще и мальчик. Оба ребенка были практически раздеты, при том, что окна в квартире открыты, а на улице сильный мороз. Также в квартире находилась собака. По словам спасателей, которые вошли в квартире, повсюду был сильный беспорядок, грязь, антисанитария. Холодильник также оказался пуст.

Детей на карете скорой помощи госпитализировали в 5-ю детскую больницу.

Мать ребенка была найдена — ею оказалась 21-летняя местная жительница. Женщина нигде не работает

Данным фактом занялись следователи СУ СКР Саратова. Начата проверка.

- Следователями будет дана юридическая оценка действиям родителей (законных представителей), оставивших детей в опасности и не исполняющих обязанности по их воспитанию, а также действиям органов опеки в части своевременности выявления и постановки на учет данной семьи и полноты принятых мер реагирования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР.