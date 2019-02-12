Как развивать аграрную науку?

В пятницу, 8 февраля по инициативе ректора СГАУ им. Вавилова Николая Кузнецова на площадке университета состоялась видеоконференция молодых ученых, посвященная Дню российской науки.

Какие проблемы и задачи сегодня стоят перед отечественной аграрной наукой? Как новые технологии меняют образ современного исследователя? Какими навыками и компетенциями должен обладать ученый 21 столетия? Обо всем этом шел разговор на конференции под названием «Наука молодых – инновационному развитию аграрного производства».

В обсуждении актуальных тем по видеосвязи приняли участие молодые ученые из множества вузов Министерства сельского хозяйства России: Государственного университета по землеустройству города Москвы, Ставропольского государственного аграрного университета, Башкирской государственной аграрной академии, Ижевской государственной сельхозакадемии, Казанского государственного аграрного университета и многих других.

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель ассоциации аграрных вузов России «Агрообразование», ректор ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ – Владимир Трухачев. Он рассказал о том, как недавно чествовали аграрных ученых в Кремле.

- 7 февраля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год. Впервые за всю историю премии ее присудили за научные достижения в сфере сельского хозяйства. - отметил он. - Лауреатом премии стала Екатерина Гризанова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты растений и биотехнологии подведомственного Минсельхозу России Новосибирского государственного аграрного университета. Отечественное сельское хозяйство нуждается в молодой элите, способной к технологическим прорывам и достижениям в науке. В аграрном университете подрастает достойная научная смена, перспективные идеи которой всегда находят поддержку как в альма-матер, так и на общероссийском уровне, — отметил Владимир Трухачев.

В ходе дальнейшей дискуссии, модератором которой выступил проректор по научной и инновационной работе в СГАУ Игорь Воротников, обсуждался опыт работы советов молодых ученых в различных аграрных Вузах России. Участники диалога были солидарны в том, что сегодня нужно помогать молодым талантам воплощать идеи в жизнь, в реальное производство.

- Совет молодых ученых должен помогать создавать проектные команды, — отметил руководитель проектного офиса центра стратегического развития и проектной деятельности ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ Алексей Бобрышев. — Если мы раньше занимались тем что создавали проектные площадки для обсуждения, сегодня совет молодых ученых должен видеть перспективных ребят по разным направлениям, формировать команды, продвигать проекты в реальном секторе экономики. За этим будущее.

Председатель Совета молодых ученых и специалистов высших учебных заведений Минсельхоза РФ по Приволжскому федеральному округу Василий Нейфельд подтвердил данный тезис, рассказав о тех проектах которые на постоянной основе реализуются на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова. Речь шла о международном форуме «Научная волна», а также работе по грантовым программам для молодых ученых. Василий Нейфельд особо отметил, что при формировании проектов учитываются приоритеты по развитию аграрной науки поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным и Правительством.

Участники видеоконференции одобрили формат проведенного мероприятия, наметили пути сотрудничества в области взаимодействия Советов молодых ученых аграрных вузов, проведения совместных научно-технических конференций, выставок и форумов. По результатам конференции была единогласно принята резолюция.