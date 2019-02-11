2019-02-13T16:22:43+03:00
Происшествия

В доме без крыши на Астраханской продолжают жить люди

Им отключили воду и газ, но переезд не предлагают
Дарья Вострикова
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Обрушившаяся под снегом крыша дома пропустила снег на потолок квартирОбрушившаяся под снегом крыша дома пропустила снег на потолок квартир
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В редакцию «КП-Саратов» обратилась жительница дома №11 на улице Астраханской. Крыша этого здания обвалилась под тяжестью снега еще 5 февраля и ее до сих пор не починили.

- Здесь живет 8 человек. Из них трое — дети. Насколько я знаю, три квартиры муниципальные, а три — принадлежат собственникам. Сейчас мы вынуждены оставаться в этом здании. Когда случилось обрушение, нам оплатили двое суток в гостинице. Потом нам пришлось вернуться. Берем обогреватели, воду приносим. Потолок у нас в квартире есть, а вот крыши над ним нет, — делится жительница квартиры №4 Раушан Сапарова.

Раушан Сапарова продолжает ходить по инстанциям. но не получает помощи Фото: Александр Уриевский

Раушан Сапарова продолжает ходить по инстанциям. но не получает помощиФото: Александр Уриевский

По ее словам, горожане вынуждены ютиться в полуразрушенном здании без удобств. Виной тому — управляющая компания ООО «ЖЭК», которая признана банкротом еще в августе 2018 года. Но женщина узнала об этом только месяц назад.

Из-за того, что с банкротством компании возникли долги по оплате коммунальных услуг, 20 декабря жители дома сидят без воды, а с 5 февраля — еще и без газа.

В доме по стенам идут потеки

В доме по стенам идут потеки

- В городской администрации нам ничего не сказали. Администрация Октябрьского района пообещала нам починить крышу. Сегодня я в комитете по ЖКХ написала заявление о том, чтоб дом признали аварийным. Как сделают крышу — дом могут таким не посчитать. Об этом же я просила прокуратуру. Обращалась в водоканал. В администрации района сосед просил, чтобы, наконец, почистили крышу, пока оставшаяся часть не обрушилась — рассказала Раушан Сапарова.

По ее словам, никакого временного жилья им не пока дают. Поэтому приходится обитать без крыши над головой — в прямом и переносном смысле.

Крыша здания повреждена над несколькими квартирами

Крыша здания повреждена над несколькими квартирами

ИСТОЧНИК KP.RU

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