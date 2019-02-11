Взбунтовавшимся заключенным в саратовской колонии грозят новые сроки

В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по факту дезорганизации работы исправительной колонии №7. Там 31 января 2018 года около 200 человек начали бунт и подрались с другой группой заключенных.

- Следствие считает, что в тот день около восьми вечера в учреждении Красноармейского района не захотели выполнять требования администрации, взяли деревянные палки, металлические прутья и избили 11 осужденных. Злоумышленники сделали это из мести за оказанное потерпевшими содействие администрации ИК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. Расследование продолжается.

Напомним, в колонии содержатся около 800 особо опасных заключенных, которые осуждены уже не первый раз. Из них более 100 человек приговорили за убийства, 14 за педофилию, остальных — за другие особо тяжкие преступления.

На следующий день, 1 февраля, туда прибыли начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.

Тогда же уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик заявила, что «обеспокоена случившимся». Она приезжала туда 7 февраля с проверкой. Вместе с ней был Сергей Филипенко, прокурор Саратовской области. К прокурору в тот день с вопросами обратились 19 заключенных.

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