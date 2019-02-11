2019-02-13T16:22:43+03:00
Происшествия

Взбунтовавшимся заключенным в саратовской колонии грозят новые сроки

Около 200 человек устроили драку в ИК №7 31 января
Ольга Муравлёва
Поделиться:
В колонию №7 с проверкой приезжал областной прокурор Сергей ФилипенкоВ колонию №7 с проверкой приезжал областной прокурор Сергей Филипенко
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по факту дезорганизации работы исправительной колонии №7. Там 31 января 2018 года около 200 человек начали бунт и подрались с другой группой заключенных.

- Следствие считает, что в тот день около восьми вечера в учреждении Красноармейского района не захотели выполнять требования администрации, взяли деревянные палки, металлические прутья и избили 11 осужденных. Злоумышленники сделали это из мести за оказанное потерпевшими содействие администрации ИК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры. Расследование продолжается.

Напомним, в колонии содержатся около 800 особо опасных заключенных, которые осуждены уже не первый раз. Из них более 100 человек приговорили за убийства, 14 за педофилию, остальных — за другие особо тяжкие преступления.

На следующий день, 1 февраля, туда прибыли начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.

Тогда же уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик заявила, что «обеспокоена случившимся». Она приезжала туда 7 февраля с проверкой. Вместе с ней был Сергей Филипенко, прокурор Саратовской области. К прокурору в тот день с вопросами обратились 19 заключенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В колонии особого режима под Саратовом 200 заключенных устроили драку

О пострадавших пока не сообщается

(подробнее)

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Происшествие в колонии №7 Красноармейского района.Одни заключенные избили палками и металлическими прутьями других осужденных

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На ночь в Саратове перекроют 4 улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры