Без науки никуда

Уже больше 45 лет в левобережных степях Саратовской области близ города Балаково работает химическое предприятие – Балаковский филиал АО «Апатит» компании «ФосАгро». Казалось бы — завод как завод. И если обывателю задать вопрос «Есть ли здесь место науке?», он, возможно, ответит однозначно – нет. Но на самом деле все иначе. Ведь любое современное производство без передовых научных исследований просто невозможно.

Конечно, внешне они не так заметны. Стоят цеха, в них что-то происходит, выпускается продукция. Но на каждом этапе сложного производственного процесса реализуются научные идеи. Они касаются как самой технологии, так и строительства и модернизации подразделений. Простой пример. В прошлом году в Балаковском филиале АО «Апатит» завершилась масштабная реконструкция одной из систем по производству серной кислоты. Так вот проектирование и ход работ шли под контролем и при непосредственном участии ученых Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам — АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова», также входящего в Группу «ФосАгро». Подбор оборудования, оценка его эффективности в технологическом процессе, многочисленные расчеты – все это имеет глубоко научные обоснования. Причем в ходе модернизации использовались уникальные решения с применением отечественного оборудования. В результате предприятие получило одну из самых современных и мощных сернокислотных установок в стране, способную производить 1 млн моногидрата в год.

Но что это мы только о производстве? А как же лаборатории, которые имеют непосредственное отношение к химической науке? В центре аналитики и контроля качества Балаковского филиала АО «Апатит» — самое современное оборудование, позволяющее производить тончайшие исследования сырья, готовой продукции, воздуха, воды: анализаторы всевозможных типов, спектрофотометры, весовое оборудование, иономеры, приборы для физико-химических и спектральных методов анализа.

Можно сказать, что наука — это фундамент, на котором строится любое современное предприятие. В компании «ФосАгро» гарантом этой фундаментальной стабильности является АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова». Единственный в России и ведущий в Европе профильный институт создал в нашей стране мощную базу фосфатного сырья и отрасль минеральных удобрений. В этом году он отметит свой 100-летний юбилей.

При этом компания «ФосАгро» не могла бы занять лидирующие позиции, не ориентируйся она на наилучшие доступные технологии, применяемые в производстве по всему миру. Они также ложатся в основу ежегодных успехов предприятий Группы: растет производительность, повышается эффективность и безопасность технологических процессов.

Кроме того, «ФосАгро» — активный участник международных проектов и исследований, которые определяют роль современной химической промышленности в судьбе всего человечества. Например, Компания первой из частных российских корпораций, подписала соглашение с Российской академией наук (РАН) и сейчас развивает сотрудничество в сфере инновационного развития производства удобрений и защиты окружающей среды. РАН оказывает экспертную и методическую поддержку «ФосАгро» в развитии Центра исследований и инноваций компании. Его ядром выступает АО «НИУИФ им. проф. Я.В. Самойлова».

Компания «ФосАгро», помимо активной работы с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими институтами многие годы сотрудничает с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в проекте «Зеленая химия для жизни». В его рамках оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах «Зеленой химии для жизни» для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. За пять лет реализации программы рассмотрено более 600 заявок, денежными призами награждены 34 молодых ученых из 26 стран, выдано грантов на сумму около $2 млн. «Зеленая химия для жизни» стала первым проектом в истории ЮНЕСКО и ООН, реализуемым за счет средств российского бизнеса.

«Зеленая химия для жизни» — не единственный совместный проект ООН и компании «ФосАгро» в сфере охраны окружающей среды и продовольственной безопасности планеты. В 2018 году Группа «ФосАгро» стала первой российской компанией, подписавшей соглашение о сотрудничестве в области устойчивого управления почвенными ресурсами с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на днях особо отметил поддержку, которую оказывает компания «ФосАгро» российской науке.

- У нас есть очень серьезные компании, которые хотят участвовать и в организации научно-образовательных центров, и в выполнении стратегии научно-технологического развития. Я хотел бы отметить генерального директора Компании «ФосАгро» Андрея Гурьева, компанию в целом, которая значительно вложилась в проведение и открытие Года Периодической системы Менделеева и сейчас планирует активное сотрудничество с российской наукой, в том числе готова вкладывать деньги не только в конкретные прикладные разработки, но и более глубоко — до уровня поисковых исследований, — сказал он.

Это заявление Александр Сергеев сделал на заседании организационного комитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов в России под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В своем вступительном слове глава Правительства РФ отметил, что у российской науки огромный потенциал, и раскрыть его нужно в полной мере. В частности, Дмитрий Медведев призвал науку и бизнес к более плотному сотрудничеству:

- Государство вкладывает в науку в разы больше, чем производственные структуры или крупный бизнес, хотя для них новые технологии, инновации во всех сферах — это возможность успешно конкурировать на мировом рынке, внутреннем рынке, просто получать прибыль, — отметил премьер-министр. — Государство должно не только вкладываться в науку, но также, как бизнес, давать ученым запрос на открытия, ставить перед ними задачи такого масштаба, которого они достойны.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, также представлявший на встрече российское деловое сообщество и российскую ассоциацию производителей удобрений, поддержал премьер-министра и напомнил про мудрое высказывание одного из российских академиков: «Наука на производстве не заметна, но ее отсутствие видно сразу».

- Обеспечивать национальную и глобальную продовольственную безопасность и быть на шаг впереди конкурентов нам помогают наилучшие доступные технологии и разработки ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, с которыми мы активно работаем. Мы ежегодно инвестируем в капитальное строительство и НИОКР более 30 млрд рублей и являемся лидером по динамике производительности за последние 5 лет, — заявил Андрей Гурьев.

Также среди приоритетных задач государства Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал поддержку молодых ученых. С ним согласился и президент РАН Александр Сергеев. По его словам, нужно обеспечить приток в науку очень большого количества молодых квалифицированных, мотивированных кадров. По реальным цифрам, это где-то на уровне 10 тыс. человек в год. Это сделать очень непросто, имея в виду в том числе состояние нашей школьной и университетской системы. Поэтому мы должны сейчас посмотреть внимательно на всю цепочку подготовки кадров — начиная со школы, затем университет, аспирантуру, — увидеть, где есть эти развилки, где мы теряем сильную мотивированную молодежь.

«ФосАгро» и в этом направлении уже работает более 5 лет. Во всех городах присутствия предприятий Группы реализует масштабный проект «ФосАгро-классы», который в этом учебному году превратился в «ФосАгро-школы». Ребята из подшефных учебных заведений углубленно изучают химию, физику и другие предметы с использованием передовых образовательных методик и оборудования. Выпускники «ФосАгро-школ» поступают по целевым направлениям в ведущие технические вузы страны и по их окончании могут стать частью многотысячного коллектива компании, пополнить ряды молодых, образованных специалистов и ученых.

Также «ФосАгро» развивает стартовавшее более полутора лет назад сотрудничество с Образовательным фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус», г. Сочи). Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сфере образования, науки и профориентационной работы.

Повышение престижа и популяризация науки среди подрастающего поколения – цель вполне достижимая, уверены в «ФосАгро». Способствовать этому будет и проведение Международного года Периодической таблицы химических элементов, созданной русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым 150 лет назад. Международный год Периодической таблицы химических элементов, партнером проведения которого является «ФосАгро», пройдет под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. В рамках этого события состоятся научные конференции, тематические выставки, конкурсы молодых ученых. В России планируют провести более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, направленных на привлечение внимания школьников, студентов и молодежи в целом к науке и ее достижениям.