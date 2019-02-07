АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-310/2017 от 20.04.17г. и № РАД-186/2018 от 10.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 13 мая 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 08 февраля 2019 года по 07 мая 2019 года, по следующим адресам:

в Поволжском филиале АО «РАД» по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 07 мая 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 08 мая 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 13 мая 2019 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 13 мая 2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 731,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Льва Толстого, д. 45, c кадастровым номером 64:45:040109:82

Начальная цена Объекта – 5 694 916 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 2 847 458 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 284 745 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на повышение – 284 745 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 569 491 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи Объекта является заключение с Победителем (единственным участником) предварительного договора аренды нежилых помещений 1 этажа для осуществления банковской деятельности, общей площадью 274,9 кв.м. на следующих условиях:

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

• арендная плата за пользование помещениями включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, канализации Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период (в части пропорциональной площади арендуемой Части Здания), коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водо-отведением, уборки прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров лицевой стороны от фасада здания, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, вывоза твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);

• расходы на электроэнергию, водоснабжение, водоотведению Арендатор оплачиваются отдельно согласно показаниям приборов учета. Теплоснабжение (газоснабжение), определяется по прибору учета газа, установленного в Здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается все Здание, в котором находится Часть здания, рассчитанные пропорционально площади Части здания к площади Здания. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, уборки прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров лицевой стороны от фасада Здания, внутренней уборке Части здания Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организация-ми;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 30,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных: 1, инв.№8295, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Л.Толстого, д. 133, c кадастровым номером 64:02:000000:1084;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 487 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для содержания здания сбербанка, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Аркадакский, г. Аркадак, ул. Л.Толстого, д. 133, кадастровый номер 64:02:020354:1

Начальная цена Лота №2 – 58 902 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 102 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 52 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 29 451 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 3 051 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 26 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 2 945 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 2 945 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 5 890 руб. 20 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru