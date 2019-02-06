В Саратове проверяют очередную школу после сообщения о чистящих снег учителях

В Саратове появилась очередная информация о привлечении учителей к уборке снега по месту работы.

Пост с таким сообщением был опубликован в соцсети. Анонимный автор написал, что в школе №78 Заводского района учителей принудили очищать двор в методический день.

- Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией, — отметил пользователь.

Многие комментаторы под этим постом, впрочем, считают, что ничего страшного нет. Некоторые высказали подозрения, что фото могут быть постановочные, например, в качестве «мести» директору школы, которого теперь будут ждать неприятности.

На фотографиях не видно лиц, да и фото можно посчитать постановочными

А неприятности не исключены. По крайней мере, на контроль это уже взяли.

- По поручению главы администрации Саратова Михаила Исаева будет проведена служебная проверка по факту участия педагогического коллектива в работах по благоустройству. О ее итогах сообщат дополнительно, — распространила официальный ответ пресс-служба мэрии.

Примечательно, что власть всех уровней в Саратове, после скандала с учителями, убирающими снег в мешки, стала весьма быстро реагировать на любые подобные сообщения. Можно сказать, дует на воду. Ситуацию прокомментировали не только в мэрии, но и в министерстве образования, которое распространило пресс-релиз, что ведется работа по очистке территорий школ области. При этом министр Ирина Седова предостерегает от принудительного привлечения сотрудников учебных заведений.

- Хочу также напомнить, что помощь в очистке территорий образовательных организаций является добровольной и ни в коем случае не может нести принудительный характер, — заявила госпожа Седова.

Оперативно на опубликованные фото отреагировал депутат Госдумы Николай Панков, с подачи которого в прошлый раз разразился скандал с учителями, убирающими снег в мешки. Кстати, на этот раз их участникам наведения порядка не выдали.

С этой фотографии разразился скандал об убирающих снег в мешки учителях

Депутат считает, что разобраться, конечно, надо. Однако Николай Панков также засомневался в подлинности фотографий.

- Правильно, что администрация города проводит служебную проверку. Факт ли это или вброшенный фейк. Отмечу одно — кому-то очень нужно, чтобы такие вбросы появлялись, — заявил п в своем телеграм-канале «Пара слов».

Он обратил внимание, что на фотографиях не видно лиц, следовательно, практически невозможно определить, кто это.

Кроме того, не видно, какой именно двор чистят на снимках. Теоретически, можно запечатлеть любого человека, который убирает снег у себя под окнами, и написать анонимный пост, мол, это учителей вывели под страхом увольнения, студентов или даже первоклассников выгнал на мороз злой директор.

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