ВК «Протон-Саратов»: плачу и плачу

Саратовский волейбольный клуб продолжает расстраивать болельщиков поражениями и «хватает» штрафы за каждую домашнюю игру.

На днях наши волейболистки проиграли в домашнем матче соперницам из «Динамо» (Краснодар).

Счет в партиях 2:3 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 14:16). Несмотря на упорное сопротивление, подопечные Юрия Маричева снова проиграли. Исход поединка решился в последней пятой партии. «Протон-Саратов» - единственная команда в Суперлиге, которая с начала сезона не выиграла ни одного матча.

Следующая игра у «Протона-Саратов» пройдет 9 февраля на выезде, в Калининграде, против одного из лидеров Суперлиги - местного «Локомотива».

Кстати, в решающей пятой партии «Динамо» проигрывал со счетом 7:12, но сумел вырвать победу. Главный тренер клуба Константин Ушаков назвал это везением, потому что у него не было «никакого логического объяснения тому, что в итоге случилось».

- После шести поражений подряд нам очень была нужна победа. К счастью, мы ее добились. Для того чтобы двигаться вперед, чтобы попасть в плей-офф, нам нужно думать об улучшении качества своей игры. А уже потом, после самой игры, надо заниматься подсчетами и оценкой турнирной ситуации, шансов конкурентов, - сказал Константин Ушаков.

Главный тренер саратовской команды был достаточно краток.

- К сожалению, концовки мы проигрываем. Играть в целом стали лучше, но опыта и хладнокровия в моментах, которые решают судьбу партий, не хватает, - отметил Юрий Маричев.

C большой долей вероятности побед от саратовской команды мы не дождемся. Впереди наш клуб ждут матчи с «Локомотивом» (Калининградская область, первое место на сегодняшний день), «Динамо» (Москва, 2-3-е места), «Динамо-Казань» (Казань, 2-3-е место), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 4-е место), Енисей (Красноярск, 5-е место) «Заречье-Одинцово» (Московская область, 6-7-е места), «Минчанка» (Минск, 10-е место). Призрачный шанс на победу видится только во встрече с белорусскими волейболистками, которые, впрочем, выступают на несколько порядков увереннее саратовчанок.

Если место «Протона» в турнирной таблице до конца сезона не изменится, клубу придется сыграть переходные матчи до трех побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А» (на данный момент это «Нефтяник» из Оренбурга). В случае поражения в серии наш клуб вылетит из Суперлиги, уступив свое место выигравшей команде.

Кроме того, стало известно, что за допущенное в очередной раз нарушение Положения о чемпионате России 2019 года по волейболу на «Протон» был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Причина все та же - отсутствие системы видеоповтора. Ранее клуб уже успел получить несколько штрафов по 80 тысяч рублей. Очевидно, такие санкции были применены из-за того, что саратовская команда является злостным нарушителем. Таким образом общая сумма штрафов достигла 600 тысяч рублей (а живет команда, в основном, на гранты, полученные из бюджета Саратовской области). Впереди у «Протона» еще пять домашних игр (в рамках Суперлиги). То есть оштрафовать наш клуб могут на 1,6 млн рублей.