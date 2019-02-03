В Саратове обсудят борьбу с раковыми заболеваниями
4 февраля в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове состоится заседание круглого стола, посвященное Всемирному Дню Борьбы против рака.
Темы для обсуждения:
- Статистика и динамика по онкологическим заболеваниям по Саратовской области в 2018 году;
- Мероприятия по профилактике онкологических заболеваний — роль здорового образа жизни;
- Какие профилактические мероприятия и с какой периодичностью должен проходить каждый гражданин;
- Специфика раковых заболеваний, какие органы страдают чаще;
- Какой пол страдает чаще или обращается чаще с таким диагнозом: мужчины или женщины;
- Этиология онкологических заболеваний, можно ли говорить о каких-то закономерностях;
- Какие могут быть признаки и симптомы развития онкологического заболевания и какие методы диагностики доступны жителям Саратовской области;
- Роль лекарственного метода лечения в онкологии сегодня;
- Какое имеется лечебное оборудование в нашем регионе сегодня, отвечают ли аппараты для лучевой терапии современным требованиям;
- Какие мифы стоит развеять о раке.
Спикеры – ведущие онкологи Саратовской области:
- Сергей Ветрянкин, главный врач, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист онколог МЗ СО
- Светлана Аверьянова, заместитель главного врача по медицинской части, к.м.н.
- Маргарита Куликова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-онколог;
- Геннадий Наянов, заведующий лечебно-диагностическим отделом №2, врач-радиолог.
Свои вопросы и мнения вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.
ИСТОЧНИК KP.RU