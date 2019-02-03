2019-02-04T08:35:01+03:00
Общество

В Саратове обсудят борьбу с раковыми заболеваниями

Круглый стол пройдет в «КП-Саратов»
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4 февраля в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове состоится заседание круглого стола, посвященное Всемирному Дню Борьбы против рака.

Темы для обсуждения:

- Статистика и динамика по онкологическим заболеваниям по Саратовской области в 2018 году;

- Мероприятия по профилактике онкологических заболеваний — роль здорового образа жизни;

- Какие профилактические мероприятия и с какой периодичностью должен проходить каждый гражданин;

- Специфика раковых заболеваний, какие органы страдают чаще;

- Какой пол страдает чаще или обращается чаще с таким диагнозом: мужчины или женщины;

- Этиология онкологических заболеваний, можно ли говорить о каких-то закономерностях;

- Какие могут быть признаки и симптомы развития онкологического заболевания и какие методы диагностики доступны жителям Саратовской области;

- Роль лекарственного метода лечения в онкологии сегодня;

- Какое имеется лечебное оборудование в нашем регионе сегодня, отвечают ли аппараты для лучевой терапии современным требованиям;

- Какие мифы стоит развеять о раке.

Спикеры – ведущие онкологи Саратовской области:

- Сергей Ветрянкин, главный врач, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист онколог МЗ СО

- Светлана Аверьянова, заместитель главного врача по медицинской части, к.м.н.

- Маргарита Куликова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-онколог;

- Геннадий Наянов, заведующий лечебно-диагностическим отделом №2, врач-радиолог.

Свои вопросы и мнения вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

ИСТОЧНИК KP.RU

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