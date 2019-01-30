2019-01-30T13:03:14+03:00
Общество

Саратовцам расскажут об эпидемии ОРВИ и гриппа

В «КП-Саратов» пройдет пресс-конференция о профилактике вирусных заболеваний
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА и ОРВИ.

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30 января в 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Профилактика вирусных заболеваний в период сезонных обострений».

Спикеры обсудят несколько вопросов:

- Ситуацию с сезонным гриппом и ОРВИ в Саратовской области на данный момент;

- Статистику обращений в осенне-зимний период 2018 -2019 года по ОРВИ и гриппу (взрослые, дети);

- Группы риска по заболеваемости ОРВИ и гриппом;

- Когда предположительно можно ожидать эпидемию гриппа;

- Какие штаммы гриппа в этом эпидсезоне циркулируют в регионе и каких из них нужно особенно опасаться есть какие-то предупреждения от федерального Минздрава;

- Как защититься от частых простуд (дети и взрослые, профилактика);

- Каким образом можно укрепить иммунитет: йога, гимнастика, гомеопатия, традиционная медицина

- Какие рецепты народной медицины признаны официальной как средства профилактики, лечения ОРВИ, а так же поднимающие иммунитет;

- Программах для повышения иммунитета;

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 30 января в 14:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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