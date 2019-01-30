Саратовцам расскажут об эпидемии ОРВИ и гриппа
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА и ОРВИ.
30 января в 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Профилактика вирусных заболеваний в период сезонных обострений».
Спикеры обсудят несколько вопросов:
- Ситуацию с сезонным гриппом и ОРВИ в Саратовской области на данный момент;
- Статистику обращений в осенне-зимний период 2018 -2019 года по ОРВИ и гриппу (взрослые, дети);
- Группы риска по заболеваемости ОРВИ и гриппом;
- Когда предположительно можно ожидать эпидемию гриппа;
- Какие штаммы гриппа в этом эпидсезоне циркулируют в регионе и каких из них нужно особенно опасаться есть какие-то предупреждения от федерального Минздрава;
- Как защититься от частых простуд (дети и взрослые, профилактика);
- Каким образом можно укрепить иммунитет: йога, гимнастика, гомеопатия, традиционная медицина
- Какие рецепты народной медицины признаны официальной как средства профилактики, лечения ОРВИ, а так же поднимающие иммунитет;
- Программах для повышения иммунитета;
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция будет активна по ссылке 30 января в 14:00
ИСТОЧНИК KP.RU