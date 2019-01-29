Саратовцам расскажут о безопасном использовании газа

Как избежать трагических последствий при пользовании газом? Этот и другие актуальные вопросы по безопасному использованию газа в быту, а также по эксплуатации и техническому обслуживанию газового оборудования в частных и многоквартирных домах будут освещены на брифинге Генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» Юрия Геннадьевича Казбека, который состоится 30 января 2019 года с 11 до 12 часов в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет активна на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube по ссылке 30 января в 11:00.