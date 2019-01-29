В Саратове пройдет Благотворительный бал «Спешите делать добро!»
Всемирный день борьбы с раком. В Саратове состоится благотворительный бал "Спешите делать добро".4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал Спешите делать добро! Подробности из пресс-центра Комсомольская правда в Саратове 29 января в 14:00. В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. Он подчеркнул: Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован В 2018 году, В.В. Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: Реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями 4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Сар Рег Общ Организация Жизнь совместно с ассоциацией онкологических пациентов Здравствуй проводит Благотворительный Бал Спешите делать добро . Это мероприятие откликнулось поддержать большое количество общественных, гос. Деятелей и творческих людей.
4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал «Спешите делать добро!».
В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.
- Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован, — подчеркнул он.
Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.
4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями Саратовская региональная общественная организация «Жизнь» совместно с ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» проводит Благотворительный бал «Спешите делать добро!».
Это мероприятие откликнулись поддержать большое количество общественных, государственных деятелей и творческих людей. Подробнее о том, как идет организация, какие цели и задачи перед собой ставят организаторы и участники и каких гостей ожидают, они расскажут на пресс-конференции 29 января в 14:00.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 14:00.