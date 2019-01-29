В Саратове пройдет Благотворительный бал «Спешите делать добро!»

4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал «Спешите делать добро!».

В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.

- Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован, — подчеркнул он.

Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями Саратовская региональная общественная организация «Жизнь» совместно с ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» проводит Благотворительный бал «Спешите делать добро!».

Это мероприятие откликнулись поддержать большое количество общественных, государственных деятелей и творческих людей. Подробнее о том, как идет организация, какие цели и задачи перед собой ставят организаторы и участники и каких гостей ожидают, они расскажут на пресс-конференции 29 января в 14:00.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 14:00.