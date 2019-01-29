2019-01-29T12:43:12+03:00
Общество

В Саратове пройдет Благотворительный бал «Спешите делать добро!»

О его организации расскажут на пресс-конференции в «КП-Саратов»
Поделиться:

Всемирный день борьбы с раком. В Саратове состоится благотворительный бал "Спешите делать добро".4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал Спешите делать добро! Подробности из пресс-центра Комсомольская правда в Саратове 29 января в 14:00. В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. Он подчеркнул: Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован В 2018 году, В.В. Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: Реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями 4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Сар Рег Общ Организация Жизнь совместно с ассоциацией онкологических пациентов Здравствуй проводит Благотворительный Бал Спешите делать добро . Это мероприятие откликнулось поддержать большое количество общественных, гос. Деятелей и творческих людей.

Изменить размер текста:

4 февраля 2019 года во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в Саратове состоится благотворительный бал «Спешите делать добро!».

В 2017 году, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин высказался за снятие барьеров для развития волонтерства и оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.

- Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован, — подчеркнул он.

Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу реализовать в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

4 февраля 2019 года, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями Саратовская региональная общественная организация «Жизнь» совместно с ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй» проводит Благотворительный бал «Спешите делать добро!».

Это мероприятие откликнулись поддержать большое количество общественных, государственных деятелей и творческих людей. Подробнее о том, как идет организация, какие цели и задачи перед собой ставят организаторы и участники и каких гостей ожидают, они расскажут на пресс-конференции 29 января в 14:00.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 14:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минздрав начал проверки гибели пациентки в поликлинике Саратова
На помощь Саратову идет спецтехника из военной части в Шиханах
Михаил Исаев проехал на трамвае-снегоочистителе по Саратову
В Саратове перестали ходить автобусы №№22, 36 и 68
В Саратове палестинца предупредили об опасности общения со спецслужбами
Продавца магазина «Семейный» в Саратове осудили за растрату
В Балакове автобус №5 врезался в большегруз
Саратовец вышел из рюмочной и оскорбил полицейского
На Университетской отключили воду
Старший сын жительницы Энгельса спас ее после ударов ножом от младшего
Саратовца посадили на три года за найденную между сараями закладку
За сутки высота саратовских сугробов выросла на 23 см
В Саратовскую область прибыла снегоуборочная техника из других регионов
В Энгельсе иномарка сбила мужчину
Пристав из Саратовской области забрал деньги должника себе
На Астраханской сгорела легковушка