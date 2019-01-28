Суд арестовал владелицу взорвавшегося в Саратовской области кафе

Сегодня, 28 января, суд взял под стражу на 2 месяца предпринимательницу Куприянову Марию Байрамовну, владелицу взорвавшегося 26 января кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области.

Такое решение принял судья Никита Вдовин в Волжском районном суде Саратова.

Индивидуальный предприниматель Мария Куприянова является владельцем кафе «Рандеву» в районном поселке Лысые Горы, где 26 января прогремел взрыв. В результате 22 человека пострадали, один их них скончался, трое находятся в реанимации ожогового центра в Саратове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/688640" frameborder="0"></iframe> Суд избирает меру пресечения владелице кафе под Саратовом, в котором погиб человек.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» из зала суда, адвокат подозреваемой Игорь Макаревич представил суду документы, свидетельствующие, что Куприяновой делали операцию «в связи с тяжелым заболеванием». Кроме этого, Куприянова со всех сторон характеризуется положительно. Адвокат попросил выбрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста в Лысых Горах или в Саратове.

Ранее «КП-Саратов» в СУ СКР региона рассказали, что 46-летнюю женщину подозревают в оказании небезопасных услуг и причинению тяжкого вреда здоровью и гибели человека. Наказание по этому уголовному обвинению может составить до шести лет лишения свободы. Следователи считают, что гражданка арендовала помещения под заведение общепита без соответствующих документов.

Следователь Сергей Мазурык на заседании суда отметил, что на газовый баллон, из которого произошла утечка, не было никаких документов. Таких баллонов было в помещении кафе два.

Прокурор Денис Шитов поддержал позицию следствия, о том, что Куприянову необходимо арестовать и держать под стражей из-за широкого резонанса по этому делу.

Сама Куприянова обратилась к суду с просьбой о домашнем аресте.

- Если бы я хотела убежать, уже убежала бы, — заметила предпринимательница.

После краткого пребывания в совещательной комнате судья вынес решение об аресте предпринимательницы и помещении ее под стражу

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