2019-01-28T11:22:44+03:00
Общество

В «Комсомолке» обсудят предстоящий ЕГЭ и поступление в вузы

Круглый стол начнется в полдень
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СГЮА. Приёмная кампания 2019 года..Какой минимум баллов, который необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году? Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре Комсомольской правды Саратов Минобрнауки России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определённым образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, Министерство образования и науки страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований. Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году

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Какой минимум баллов необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году?

Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов».

Министерство просвещения России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определенным образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, министерство просвещения страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований.

- Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году?

- Как действует система приема документов в 2019 году?

- Сколько мест финансируются из госбюджета?

В частности, представители СГЮА расскажут подробности поступления в 2019 году.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 12:00.

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