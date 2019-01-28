В «Комсомолке» обсудят предстоящий ЕГЭ и поступление в вузы
СГЮА. Приёмная кампания 2019 года..Какой минимум баллов, который необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году? Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре Комсомольской правды Саратов Минобрнауки России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определённым образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, Министерство образования и науки страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований. Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году
Какой минимум баллов необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году?
Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов».
Министерство просвещения России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определенным образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, министерство просвещения страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований.
- Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году?
- Как действует система приема документов в 2019 году?
- Сколько мест финансируются из госбюджета?
В частности, представители СГЮА расскажут подробности поступления в 2019 году.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 12:00.