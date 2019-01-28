В «Комсомолке» обсудят предстоящий ЕГЭ и поступление в вузы

Какой минимум баллов необходимо получить при сдаче ЕГЭ в 2019 году?

Этот и другие актуальные вопросы для выпускников 2019 года обсудят 29 января в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов».

Министерство просвещения России регулярно разрабатывает и внедряет различные инициативы, которые могут определенным образом повлиять на порядок сдачи документов, систему подсчета баллов и скорость зачисления поступивших. Кроме того, министерство просвещения страны определяет квоты на те места, которые финансируются из бюджетных ассигнований.

- Какие новые коррективы введены при поступлении в 2019 году?

- Как действует система приема документов в 2019 году?

- Сколько мест финансируются из госбюджета?

В частности, представители СГЮА расскажут подробности поступления в 2019 году.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на Viber, WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет активна по ссылке 29 января в 12:00.