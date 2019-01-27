2019-01-27T12:25:38+03:00
Происшествия

Кафе под Саратовом, где прогремел взрыв, работало без документов

Следователи задержали хозяйку заведения
Екатерина Семенова
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В кафе "Рандеву" прогремел взрыв. Фото очевидцаВ кафе "Рандеву" прогремел взрыв. Фото очевидца
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В Саратовской области задержали владелицу кафе «Рандеву» в поселке Лысые горы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 46-летнюю женщину подозревают в оказании небезопасных услуг, что повлекло причинению тяжкого вреда здоровью и гибели человека). Следователи считают, что гражданка арендовала помещения под заведение общепита без соответствующих документов.

Напомним, 26 января около шести вечера в кафе «Рандеву» на улице Мира прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон на кухне. При этом существует вероятность, что было два хлопка, но пока этот вариант не подверждается официальными источниками.

В том момент в кафе отмечали 60-летние одного из местных жителей (по информации «КП-Саратов», это был Сергей Тихонов). Во время праздника прогремел взрыв, и на гостей повалился потолок. Ситуация усугубилась тем, что материал потолка расплавился и большинство граждан пострадали именно от этого. Многим пришлось срывать с себя одежду и выскакивать на улицу.

Вид на кафе изнутри после трагедии. Фото ЧП-Саратов

Вид на кафе изнутри после трагедии. Фото ЧП-Саратов

В итоге разные травмы получили 22 человека. 14 были госпитализированы, из них шесть в тяжелом состоянии, они были на реанимобилях перевезены в Саратов, в ожоговый центр. Сегодня с ними и их родственниками работают психологи. Среди пострадавших — двое детей, но их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

Один из пострадавших — сам юбиляр — впоследствии скончался в больнице.

По состоянию на 10 часов утра сегодня, 27 января, четверо пострадавших продолжают оставаться в тяжелом состоянии и находятся в областном центре комбустиологии, семеро граждан там же лежат с травмами средней тяжести. Двое детей (4 и 16-ти лет) с легкими ожогами находятся в ЦРБ Лысогорского района. А восемь граждан отправлены на амбулаторное лечение.

По данному факту следователи СУ СКР возбудили уголовное дело. Хозяйку кафе могут отправить под арест, сейчас этот вопрос решается. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, следователи проводят выемку документов.

Прокуратура взяла расследование дела на свой контроль.

По информации из открытых источников, кафе «Рандеву» принадлежит ИП Куприянова Мария Байрамовна.

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