Задержана хозяйка кафе в Лысых горах, где прогремел взрыв
Следователи продолжают расследование уголовного дела о взрыве в кафе «Рандеву» в Лысых горах.
- По данным следствия, в кафе праздновали юбилей одного из местных жителей. В подсобном помещении заведения хранился газовой баллон. 26 января произошла его утечка, из-за чего раздался хлопок с последующим возгоранием, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один 60-летний мужчина скончался.
В настоящее время по подозрению в преступлении задержана 47-летняя женщина. Она арендовала помещение кафе без соответствующих документов.
Решается вопрос об избрании ее под стражу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.